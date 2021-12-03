沒品維尼PTT黑了刑警害揹鍋調職　警友抱屈：誰來還他公道？

▲陳建文被「蝦米」槍殺後，很多親友到台南殯儀館吵著要看陳最後一面，現場人潮越集越多，轄區六分局警方馬上出動大批警力在殯儀館前執行路檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委高嘉瑜家暴事件，扯出「Crazywinnie沒品維尼」帳號在PTT爆卦發文洗白帶風向，「沒品維尼」也遭外界起底疑為李柏璋，常PO文攻擊黃偉哲，今年3月台南安平黑幫火併，角頭陳建文遭槍擊身亡，黃姓刑警為安撫死者親友，留言「大家一起把建文兄後事辦的風光」，也被「沒品維尼」截圖以PTT發文帶風向手法攻擊黃偉哲，讓該名刑警受害調職。

網友「谷百合」3日以「沒品維尼爆卦台南刑警，誰來還受害台南刑警一個公道」PO文指出：「8個月前台南地痞被槍殺，各方勢力蠢蠢欲動，警方動員大批警力無所不用其極地穩定各種動盪不安，包括網路上的各種風向。結果這隻黃偉哲敵營豢養的網路流氓維尼，利用刑警在網路上安撫民眾的留言來打擊黃偉哲，證明黃偉哲就是跟黑道掛鉤，甚至他手下的警察也都跟黑道同卦」。

▲網友谷百合在臉書發文「誰來還台南刑警一個公道」，引發網友與基層員警熱議。（圖／翻攝谷百合臉書，下同）

谷百合說：「8個月過去，記者與人們都遺忘這件事了。但是當事人的傷一直都在…，當事人心中的傷比當時的懲處更重、更痛…。希望熱衷政治的朋友們冷靜思考一下，熱衷政治無罪，但傷害無辜是造業。或許一個慫動的議題可以用在打擊我們討厭的政治人物身上，但是被利用的這個工具是否無辜，值得我們深思。我很愛酸黃偉哲，我當時沒有分享這個PTT的卦以及相關報導，因為我知道是有人利用了警察的敏感身分在打政治戰。最可憐又可悲的是，嘴巴說支持警察的人打這個議題打最兇，反而我這個成天找警察麻煩的人一直保持沈默。當時被沒品維尼牽著鼻子走的人，你們冷靜想想這個卦傷害的到底是黃偉哲還是無辜的警察！又為什麼自己會被這種粗糙卑劣的伎倆牽著腦門走！」

▲建文老大的親朋好友到台南殯儀館吵著要看陳最後一面，現場人潮越集越多，轄區六分局警方馬上出動大批警力在殯儀館前執行路檢勤務。

據了解，陳建文被「蝦米」槍殺後，很多建文老大的親朋好友到台南殯儀館吵著要看陳最後一面，現場人潮越集越多，轄區六分局警方馬上出動大批警力在殯儀館前執行路檢勤務，當時六分局1名黃姓偵查佐負責到殯儀館執行勤務，黃員因擔心現場人越來越來，情緒可能失控暴走，網路社群上爆出要「討公道」聲量，黃員為安撫眾人，才在帶頭方姓男子臉書留言留言：「剛剛送建文兄弟到地下室，也見了他最後一面，現在大家唯一能做的就是好好的把他的後事辦風光，盡量幫建文兄弟的家屬分擔工作及責任，建文兄一路好走。」等話語，希望相關人等儘速離去，請大家好好替建文辦好後事，以免衍生事端，其本意是安撫人心，並不是警察出面要幫建文老大辦後事。

▲黃偵查佐安撫「建文老大」親友的留言，被「沒品維尼」截圖PTT爆卦惡質帶風向，令黃員被迫調職。

惟此事被「沒品維尼」以同一手法在PTT爆卦截圖PO文，以警察要為黑道風光辦後事來帶風向，引起網路熱議，使得當事人黃姓偵查佐被分局調查，最後從偵查佐被轉調警員。當初網友普遍認為黃員留言不當，惟時至今日，從「沒品維尼」被爆出以PTT爆卦PO文帶風向攻擊特定對象一事後，才令人恍然大悟，一切都是「沒品維尼」惡質帶風向造成的結果。對於有網友PO文「誰來還台南刑警一個公道」一事，黃員則低調不作回應。

台南基層員警認為，「沒品維尼」PTT爆卦PO文惡質帶風向的作法令人難以認同，如今證實黃姓偵查佐被對方「黑」了，如果不是高嘉瑜事件，「沒品維尼」想帶風向洗白涉案人的手法被爆出，此案也不會被注意，此案黃員傷害已經造成，但始作俑者「沒品維尼」卻無事，到底公道人心何在？