郭泓志棒球專項體能訓練巡迴計畫　黃偉哲期許台南棒球再登高峰

▲台南市推出青少棒及青棒選手專項體能訓練計畫，與前旅美職棒大聯盟選手郭泓志，攜手合作至3所國中及7所高中巡迴指導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了強化基層棒球選手的體能及專項技術，台南市推出青少棒及青棒選手專項體能訓練計畫，與前旅美職棒大聯盟選手郭泓志，在亞太工業區成立的Kuo sport及傳接球實驗室組成的團隊攜手合作，至3所國中及7所高中巡迴指導。

郭泓志3日來到南英棒球場親自指導學弟，傳授旅美時所習得的體能訓練模式，透過最新的訓練方式及觀念，進而增加選手專項技術能力，台南市長黃偉哲也親至球場勉勵球員，希望透過南市府多元化的訓練資源挹注，讓選手可以科學化訓練，將訓練效益最大化，繼續挑戰自我極限。



市長黃偉哲表示，希望郭泓志教練所帶領的團隊，可以給予各位選手最佳的指導，郭教練也是南英的大學長，希望能薪火相傳，讓選出來的十隊青少棒及青棒隊的同學，能夠得到最棒的技藝傳承，讓台南市的棒球可以再登高峰。





台南市與棒球的淵源深厚，有多位棒球名人出身自台南，包含棒球先生李居明、郭泰源、王建民等，而郭泓志從國小至大學均在台南接受訓練，是台灣第四位在美國職棒大聯盟出賽的球員，更是台灣第一位在大聯盟登場的左投手。

目前台南的七級棒球運動發展十分興盛，而隨著運動科學發展逐漸成熟，市府希望透過更有效率的體能訓練計畫，輔佐基層棒球選手提升技術及競技實力，因此在今年起與郭泓志合作，推出系統性的體能訓練計畫，引導選手利用身邊隨手可取得之訓練器材，養成自主訓練的習慣，進而強化體能，並將提升的肌力轉化至棒球的投打技術。



黃偉哲市長同時考量選手訓練後，肌肉增長所需補給品及自主訓練所需器材，當場贈送高蛋白及彈力帶給南英商工選手，期許選手明年度聯賽再創佳績。



教育局長鄭新輝表示，台南市棒球專項體能訓練計畫，以三級棒球青少棒和青棒共10所學校進行巡迴指導，從今年11月中開始，由郭泓志所帶領的教練團為期1個月，進行每校2梯次、每次2小時課程，主要利用彈力帶及徒手肌力等體能訓練課程，提升球員基礎體能，再進一步提升棒球專項技術。





郭泓志表示，在過去幾年間，他時常在各縣市進行公益指導，但常因爲受限於單次性授課，導致球員的學習效果無法延續，沒多久就忘記訓練的要領，因此特別感謝此次能與台南市合作，讓基層棒球學校能有規律性的巡迴指導規劃，他也期待能透過傳承，逐漸看到選手的成長。





體育處表示，台南市長年來持續落實基層棒球照顧，每年編列高達7600多萬經費扎根基層，而2021年執行「獎勵台南市績優青少棒選手銜接台南市青棒校隊就讀訓練試辦計畫」，補助10名輔升上高中的優秀青棒選手，每月2000元培訓津貼，並每學期全額補助學雜費及午餐費，鼓勵台南青少棒績優選手根留台南，就近持續訓練。