民眾黨「江江江」披掛上陣　參選台南市議員

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲（右2）為3位即將披掛出戰台南市議員的江明宗、江品璁、江國銘站台造勢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣民眾黨12月初公告第一波地方議員提名名單，「三江」即將挑戰台南市3選區議員寶座，分別在第7選區江品璁、第8選區的江明宗與第11選區的江國銘，3個人恰巧都姓江，也持續以 "三江開講" 的形式關注各區域議題。

媒體人轉戰政壇的江品璁將挑戰第7選區（永康區），過去主要關注地方社會福利相關議題。江品璁說，社會福利需要被重視、城市才會幸福，他認為台南應該大量興建社會住宅、放寬租屋補助門檻，讓年輕人可以感受到居住正義！

挑戰第8選區（中西、北區）的江明宗是從事軟體程式設計工作逾10年，也是登革熱地圖、口罩地圖與好食券地圖等熱門應用的作者，他認為 BBW （公車 Bus 、自行車 Bike 與步行 Walk）會是台南歷史街區最好的發展方向，讓台南可以成為步行城市。江明宗還提到，台南是眾神之都，他希望經常看到的廟會活動有機會擴大為信仰與文化的嘉年華會。

挑戰第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）的江國銘長期耕耘在社區營造與地方創生領域，再次參與台南市議員選舉。江國銘說，要把自己在地方創生的經驗帶進台南市議會，增加更多在地的就業機會，並強調「推動農業，從青農開始、推動觀光，從生態村開始」，要強化國際和兩岸農業交流、擴大農產品外銷市場、通路。

台灣民眾黨指出，不斷往南擴充版圖，是為宣揚理念及造福百姓，2022年台南地方選舉決定提名3位參選人來應戰，3江參選人是否能如願登上議員寶座，屆時就需要選民的支持。