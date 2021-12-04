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阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

▲▼阿富汗婦女站上首都喀布爾街頭，向塔利班呼籲應保護她們的權利。（圖／路透社）

▲阿富汗婦女之前還走上街頭，向塔利班呼籲應保障她們的權利，如今已經制定了相關法律。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

阿富汗塔利班政府頒布最新法令，不應該視女性為財產，禁止逼迫婦女，必須合意成婚，丈夫去世後妻子應該有權獲得其遺產。但是對於女性是否可以受教育，以及職場工作權的部分的法令保障，還是令人存疑。

根據《半島新聞》（Al Jazeera）報導，長期以來的部落傳統一直認為，當丈夫去世之後，寡婦應與其兄弟或親戚其中一人結婚，塔利班領導人表示，已下令阿富汗法院公平對待婦女，尤其是寡婦作為近親尋求繼承權。

國際社會已凍結了阿富汗數十億的資金，將婦女和人權議題，做為未來是否接觸的關鍵因素。

▲▼前阿富汗駐美國大使拉赫馬尼（Roya Rahmani） 。（圖／路透）

▲前阿富汗駐美國大使拉赫馬尼（Roya Rahmani）認為，塔利班訂新法，可能是為了尋求資金解凍 。（圖／路透）

前阿富汗駐美國大使拉赫馬尼（Roya Rahmani）表示，部分原因可能是為了平息國際上，對該塔利班在婦女權利方面令人擔憂的紀錄，因為塔利班政府正尋求資金解凍。

美國凍結了阿富汗中央銀行近100億美元的儲備，國際金融機構暫停了對阿富汗的發展資金，使其嚴重依賴援助的經濟陷入危機，經濟學家和援助團體警告稱，將面臨人道主義災難。

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