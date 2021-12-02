阿姨最努力！52歲的她結婚11次「不放棄找真愛」　立刻交到新男友

▲美國一名女子30多年來持續結婚又離婚，一共經歷過11段婚姻，仍不放棄找真愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國52歲女子莫妮特（Monette）已經被求婚超過28次、結過11次婚，先後嫁給9個不同男人，其中第2號老公和第6號老公，她則分別嫁給他們2次，雖然她現在又恢復未婚身分，但她並沒有放棄，反而積極地尋找真愛。如今，莫妮特身邊有個交往2年多的男友，她開心地說，「現在我不用再繼續找了。」

綜合《鏡報》、Insider報導，莫妮特接受TLC旅遊生活頻道真人秀《結婚結上癮》（暫譯，Addicted to Marriage）邀請，在節目中透露了她從小就容易「為男孩而瘋狂」，當她還是個小女孩的時候就幻想嫁給哥哥的朋友，後來在高中認識第1任男友，快畢業時她和姐妹說，這個男人將是她的新郎，果真在2個月後就結婚了，可惜這段感情並不長久。

莫妮特的第2任老公是她喜歡很久的男人，儘管曾經嘗試復合，但最終仍離婚了，「我以為我們可以解決問題，所以我又嫁給了他。」第4次結婚的對象是一名父親，莫妮特雖然喜歡他的孩子們，但顯然他們的愛並不長久。不過，接下來的2任丈夫似乎擁有特別的地位。莫妮特說，「第5號老公可能是我人生的摯愛之一，而第6號老公看起來很好、很善良，所以我嫁給了他，然後又再次嫁給他。」

▲莫妮特承認自己很容易和男人墜入愛河。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，莫妮特也談過幾段「速食愛情」，第8次步入婚姻前，她在網路上認識對方，僅1周之後就開車去拉斯維加斯結婚，而第9號老公則是那種「明知道不該被吸引，有時卻還是會被吸引」的男人。莫妮特說，第10號老公是她的小學時代就認識的好男人，但他們做回朋友會更好，「第11號，我不打算談他，沒什麼好說的！」

莫妮特承認，她很容易墜入愛河，雖然已被求婚超過28次，經歷11段婚姻，但她仍然不放棄尋找真愛，「我結婚時從來不覺得會以離婚收場，我每次總是想著，『希望他就是對的人』。我這一生都在試圖讓男人們成為我腦中模糊的靈魂伴侶，現在我已經不需要再找了。」因為莫妮特和57歲現任男友約翰（John）交往了2年多，而他先前也結過2次婚，兩人在網路上認識，出門約會3次之後約翰就向她告白，目前小倆口很幸福。

莫妮特說，經歷11次婚姻，她仍然對男人了解得不多，但卻比以前更了解自己。她發現自己比過往任何時候都更有耐心，並且發現她適合與能克服忌妒心的男人交往，「我接觸過很多離過婚的人，他們都覺得自己很糟，但我想說的是，你知道嗎？我認識的人裡面，沒有人比我結過更多次婚了。」她認為，這次拍攝真人秀反而是她能開始審視感情與生活的一個契機。

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