擁「3房2車存款8位數」想當爸！　「妻不想生小孩」他嘆：自私

▲你會想生小孩嗎？（示意圖／視覺中國CFP提供）

記者李芷萱／綜合報導

一名網友日前上網抒發心情表示，老婆婚後才說不想生小孩，他的爸媽不敢對此有意見，女方爸媽則稱老婆身體不好，「醫生明明說很健康可以生好幾個」，讓本身有三間房子、兩台車且存款有八位數的他直呼，「這樣條件不生小孩的理由在哪裡」，更直指老婆就是自私，掀起網友熱議。

原PO在Dcard指出，交往和剛結婚期間兩人除了工作就是到處玩，最近他有想要小孩的想法，沒想到女方不願意，「等了兩年就是不生，我爸媽半句話不敢說，他爸媽說他從小身體不好生孩子會死掉。」他也表示，他本身在台北、林口和竹北都各有一間房，車子兩台，存款加股票有八位數，「這樣條件不生小孩的理由在哪裡？」老婆收入則有破百，老婆的主管也鼓勵生小孩，「（不生小孩的）理由就一個：自私！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO上網發文。（圖／翻攝自Dcard）

PO文一出立刻引發熱烈討論，有人好奇原PO婚前怎麼沒談懷孕的事，「還是你覺得她就是會生小孩？」也有人看完表示，「觀念不合就考慮分開，你找個願意與你生小孩的女生就好，也不用說什麼女生不生小孩就是自私，生小孩要犧牲的事物本來就不少」、「生小孩這麼重要，婚前不確認怪誰？離婚換個願意生的吧」、「你才自私吧，不生小孩叫自私？就不想身材變胖，那你換一個要生小孩的女友問題不就解決了」、「你們是多不熟才在沒有共識下結婚啊。」

另外也有部分網友認為原PO是在反串，「其實你發這文是想被噴爆吧，恭喜你成功了，如果不是反串只能說你邏輯是國小程」、「這故事也太怪了吧」、「這看起來就是反串啊，結婚前不就會談到要不要生小孩嗎？這點都不談就結婚也太衝動」、「反串吧，這種仇女台男會有女生願意嫁我也是醉了。」對此原PO表示，「昨天剛好跟老婆吵完，文字中充滿戰意是真的」、「我是不懂沒事釣魚引戰幹嘛，昨天就是真的太氣了」，也會再和老婆溝通。