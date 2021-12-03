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等嘸金孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝　還幫兒子找女人

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲媳婦的肚子一直沒消息，婆婆竟然偷偷弄符水要逼她喝。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一直沒懷孕又不是我的錯，為什麼都要針對我？」一位人妻日前在爆料公社APP的《匿名公社》中訴苦，因為她一直沒懷孕，婆婆不僅動不動跑去問神，偷偷介紹女人給老公當女友，還到處求符燒成符水，並加到她的菜或飲料裡。貼文嚇傻不少網友，「這種恐怖的婆婆……小孩也不敢生在這環境吧！」

這位女網友文中表示，她已經結婚10年了，一直也很想要小孩，但因為先生工作關係，兩人能恩愛的時間，常常撞上她安全期或月經來。沒想到，婆婆比她還心急，動不動就跑去問神，廟公說什麼全盤接收，還相信是原PO上輩子殺太多人、業障重才沒辦法生小孩，會害他們家斷香火，要求女方跟兒子離婚。

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結果不答應離婚的是原PO老公，婆婆就又吵又鬧又哭，眼見逼離婚不成，乾脆偷偷安排女人給兒子當女友，讓原PO很傻眼，「妳以為我不知道嗎？我老公都跟我說了，要不是他跑得快，妳還不知道是不是連房間都準備好了。」

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲婆婆動不動就求神拜佛，問廟公為何媳婦沒懷孕。（示意圖／Pixabay）

幫兒子找小三失敗後，婆婆仍不死心，現在到處求符咒，讓人妻整個心累，「我不肯喝，妳就加在菜裡或飲料裡，一大股燒焦味妳以為我聞不出來嗎？我不喝不吃就被妳針對，到處去說我不孝，有人長輩這樣當的嗎？」她不禁委屈道，自己也很急很想要孩子，無奈先生工作真的無法配合，「都已經去醫院檢查我們兩個都沒問題了，要孩子只是時間問題，妳到底還想要我怎樣？」

貼文一出，恐怖惡婆婆嚇壞網友們，「巫婆才是斷香火的源頭」、「叫婆婆自己再生一個最快」、「如果懷到女兒，你婆婆該不會還要高喊一聲孽畜，然後逼妳墮胎？」也有人給出建議，「出去旅遊放鬆，很快就會有了」、「懷孕真的不可以急，妳越想要擁有他，他就是不來」，但原PO也直嘆「以前也試過，但婆婆一定跟，不給跟就鬧，搞到後面壓力更大了。」

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