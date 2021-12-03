金正恩越瘦人越狠！一家4口靠下藥脫北　全遭蓋布袋運回北韓處極刑

▲金正恩體型越發消瘦，可以說是減肥有成。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩1日參加政治局會議的新照曝光，這也是他時隔16天再度現身公開場合，可以看出來越發消瘦，減肥有成。不過儘管體態消瘦，金正恩的心狠手辣可沒有變。北韓邊境先前有一家4口靠著下藥迷暈邊境警察成功脫北，徹底惹毛金正恩，他隨即下令派特務去追緝。據傳，這4人已經在中國被「蓋布袋」並直接運回北韓處以極刑。

根據《Daily NK日本》報導，住在北韓金亨稷郡的一家4口10月1日對駐守邊境的警察下安眠藥，並趁著對方意識不清時成功脫北。消息人士表示，這家人和駐守邊境的人員平時就頗為熟稔，邊境人員也會到他們家作客，然而誰也沒想到反而因此成為被下藥的破口。除此之外，由於該脫北家庭平時是從事走私生意，因此對於到中國的路徑十分熟悉，相較於其他脫北者而言，逃離難度更低。

▲金正恩下令嚴懲脫北者。（圖／路透社）



相關事件傳到上層後，金正恩震怒不已，隨即發布命令，要求「不惜一切代價抓到國家叛徒，祭出嚴懲，藉以殺雞儆猴」，被下藥的上士隨即被要求接受偵訊並且被關入牢中。北韓當局隨後派出3名特務前往中國與駐守當地的探員共同執行秘密任務，追捕這4人。

據了解，這一家4口脫北後便找到先前曾經有過生意往來的中國商人，並隱身在中國商人名下人參田旁的小農舍中，準備伺機投奔南韓，不過他們還沒成功離境，就被追捕他們的北韓特務發現，當場將其逮捕。而特務更是直接將4人「蓋布袋」，並搭船運回北韓境內，再轉乘卡車，最後直送保衛局收容所。

消息人員透露，收容所內的生存環境惡劣，生活品質連禽獸都不如，且由於這起脫北案件涉及對官兵下藥，情節嚴重，因此被視為是特別重點案件，4人恐怕難逃嚴刑。

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