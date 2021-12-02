連2年落空！日本皇室取消2022年新年參賀　無緣看到成年愛子公主

▲宮內廳宣布，2022年將再度取消新年參賀。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本宮內廳2日宣布，由於新冠肺炎疫情仍尚未完全獲得控制，為繼續避免大規模群聚，因此將再度取消2022年的新年參賀。而這也是繼今年取消新年一般參賀後，連續2年取消。

日本皇室每年1月2日都會開放民眾進入皇居，向皇室成員進行新年參賀，而天皇則會帶領其餘成年王室成員，共同在皇居宮殿的大陽台上接受參賀。然而今年受到疫情影響，時隔31年首次取消新年參賀行程。稍早宮內廳正式宣布，受到疫情持續擴大影響，將取消2022年的新年一般參賀，避免民眾群聚。

值得注意的是，愛子公主剛好在12月1日年滿20歲，身分也有所改變，正式成為成年皇族，因此按照原先規定，她將首次站上皇居的大陽台參加一般參賀，但是由於受疫情影響取消，期待見到愛子公主的民眾只能抱憾了。

2021年雖取消新年參賀，但德仁天皇提前錄製祝賀影片並在元旦當天上午5時半公布，以影片形式發表談話。2022年具體會以什麼形式發表祝賀，目前仍未確定。

除了今年停辦外，日本再前一次取消新年一般參賀是在1990年，當時的日本天皇裕仁逝世，因此臨時停辦。

另一方面，由於小室真子10月26日與小室圭登記結婚，正式脫離皇籍，因此她本來就將缺席2022年的新年參賀。

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