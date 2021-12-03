南韓Omicron「再加1」！牧師夫婦10多歲兒確診　國小730學生急篩檢

▲南韓當局針對非洲9國實施入境限制，而海外入境旅客一律得接受隔離10天，圖為11月29日仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來新冠肺炎單日新增確診數屢創新高，連續2天超過5千例、而今（3）日也新增4944例！境內一對居住在仁川的40多歲牧師夫婦，他們從非洲奈及利亞入境後，於11月25日確診、12月1日確定感染Omicron變種病毒，成為南韓國內首2起案例，而他們就讀國小的兒子也於最近確診，校內730名學生將安排篩檢。

根據《韓聯社》，該對牧師夫婦的10幾歲兒子A某就讀仁川廣域市某所國小，自從教育當局宣布從11月22日起恢復「到校上課」後，A某也於該月25日到校上學，不過其在奈及利亞擔任宣教牧師的父母於同日確診新冠肺炎後，A某被歸類為密切接觸者，並隨即放學安排隔離，在第1次篩檢時呈現陰性、11月30日第2次篩檢時確診。

A某的病毒基因定序結果於昨（2）日出爐，確定感染變異株Omicron，成為南韓境內的第6起案例。

南韓當局在進行疫調後，雖認為目前尚未有任何教師、學生與A某有過密切接觸，不過為了撫平家長們的情緒，仁川市教育廳目前已安排校內730名學生接受新冠PCR篩檢。當局表示，「A某是隔離時才確診，雖其染疫原因與校園的關聯性小，不過還是針對全校師生安排接受篩檢。」

據悉，目前南韓境內已有6起Omicron感染病例，包括從奈及利亞入境的仁川40多歲牧師夫婦、牧師夫婦A某、牧師夫婦的烏茲別克籍30多歲男性友人、從奈及利亞入境的2名女性；另外，烏茲別克籍男性的妻子、岳母、朋友也先後確診，其中岳母曾於11月28日拜訪仁川市彌鄒忽區的某大型教會。

▼魔王變種OMICRON入侵全球35個國家與地區。（圖／林宜潔製）

▲Omicron全球確診表格1203上午0930。（圖／ETtoday製）

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