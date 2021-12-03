　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓Omicron「再加1」！牧師夫婦10多歲兒確診　國小730學生急篩檢

▲▼南韓當局針對非洲9國實施入境限制，而海外入境旅客一律得接受隔離10天，圖為11月29日仁川國際機場。（圖／達志影像）

▲南韓當局針對非洲9國實施入境限制，而海外入境旅客一律得接受隔離10天，圖為11月29日仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來新冠肺炎單日新增確診數屢創新高，連續2天超過5千例、而今（3）日也新增4944例！境內一對居住在仁川的40多歲牧師夫婦，他們從非洲奈及利亞入境後，於11月25日確診、12月1日確定感染Omicron變種病毒，成為南韓國內首2起案例，而他們就讀國小的兒子也於最近確診，校內730名學生將安排篩檢。

根據《韓聯社》，該對牧師夫婦的10幾歲兒子A某就讀仁川廣域市某所國小，自從教育當局宣布從11月22日起恢復「到校上課」後，A某也於該月25日到校上學，不過其在奈及利亞擔任宣教牧師的父母於同日確診新冠肺炎後，A某被歸類為密切接觸者，並隨即放學安排隔離，在第1次篩檢時呈現陰性、11月30日第2次篩檢時確診。

A某的病毒基因定序結果於昨（2）日出爐，確定感染變異株Omicron，成為南韓境內的第6起案例。

南韓當局在進行疫調後，雖認為目前尚未有任何教師、學生與A某有過密切接觸，不過為了撫平家長們的情緒，仁川市教育廳目前已安排校內730名學生接受新冠PCR篩檢。當局表示，「A某是隔離時才確診，雖其染疫原因與校園的關聯性小，不過還是針對全校師生安排接受篩檢。」

據悉，目前南韓境內已有6起Omicron感染病例，包括從奈及利亞入境的仁川40多歲牧師夫婦、牧師夫婦A某、牧師夫婦的烏茲別克籍30多歲男性友人、從奈及利亞入境的2名女性；另外，烏茲別克籍男性的妻子、岳母、朋友也先後確診，其中岳母曾於11月28日拜訪仁川市彌鄒忽區的某大型教會。

▼魔王變種OMICRON入侵全球35個國家與地區。（圖／林宜潔製）

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球35地。（圖／林宜潔製）

▲Omicron全球確診表格1203上午0930。（圖／ETtoday製）

▲Omicron全球確診表格1203上午0930。（圖／ETtoday製）

►南韓疫情延燒！今再增4944例...重症「再飆新高」　入境須隔離10天

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／台鐵又出包！普悠瑪突失去動力大誤點
快訊／3歲女童「噴槍灌肺」慘死　生父最終判決出爐
一周溫度變化圖出爐！入夜「14縣市探10°C↓」
「備份豆腐」上熱搜！充電就能備份　還有密碼保護
台中爸把2女兒當性奴　長女遭性侵60次
超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換
狠詐1320萬爽開瑪莎拉蒂！　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水
多名神秘人「詭異斗內」高嘉瑜：不堪事想被公開？
神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞「1208號房」
洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　網軍現形！最常被黑名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約5人染Omicron！新增1例本土案例　參加動漫展後確診

金正恩越瘦人越狠！一家4口靠下藥脫北　全遭蓋布袋運回北韓處極刑

南韓Omicron「再加1」！牧師夫婦10多歲兒確診　國小730學生急篩檢

無印良品「同貨號產品」日港台稱有機棉　中國官網一查卻是新疆棉

立陶宛傳在中國海關系統「被消失」　貨物無法清關尋求歐盟反制

夏威夷爆首例Omicron確診　患者從未離境「恐已社區傳播」

南韓疫情延燒！今再增4944例...重症「再飆新高」　入境須隔離10天

南非醫曝Omicron疼痛症狀「像被卡車輾」　已接種疫苗者也中鏢

Omicron再感染風險是Delta的3倍！　專家急呼籲：快打第3劑

愛子公主成年禮戴姑姑二手皇冠　平民真子爽住豪華公寓

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

新北女穿越馬路遭水泥預拌車撞　當場失去呼吸心跳「送醫不治」

紐約5人染Omicron！新增1例本土案例　參加動漫展後確診

金正恩越瘦人越狠！一家4口靠下藥脫北　全遭蓋布袋運回北韓處極刑

南韓Omicron「再加1」！牧師夫婦10多歲兒確診　國小730學生急篩檢

無印良品「同貨號產品」日港台稱有機棉　中國官網一查卻是新疆棉

立陶宛傳在中國海關系統「被消失」　貨物無法清關尋求歐盟反制

夏威夷爆首例Omicron確診　患者從未離境「恐已社區傳播」

南韓疫情延燒！今再增4944例...重症「再飆新高」　入境須隔離10天

南非醫曝Omicron疼痛症狀「像被卡車輾」　已接種疫苗者也中鏢

Omicron再感染風險是Delta的3倍！　專家急呼籲：快打第3劑

愛子公主成年禮戴姑姑二手皇冠　平民真子爽住豪華公寓

文藻女大生盜公款投資博奕網站　誤信「每天都獲利」2周被騙171萬

台灣大車隊榮獲2021金輪獎首獎及幸福企業獎項殊榮

國際身障日30週年　教育部首推特教法規易讀手冊

「勇者無懼！向前行」東森集團獲獎登《甦活人生》

福斯小改款Polo試駕：漲2萬換組連Golf都沒有的配備，划算嗎？

輕鬆入主北市門牌！　北投捷運商圈700~1200萬「選擇多」

快訊／台鐵又出包！406次普悠瑪突失去動力　至少誤點50分

紐約5人染Omicron！新增1例本土案例　參加動漫展後確診

衰捲「網軍洗白林秉樞」風波　陳亭妃喊冤：被雷打到！根本不認識

陳文茜「4句酸爆林秉樞」網讚：完全認同！　置頂300字力挺高嘉瑜

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

初解AZ疫苗副作用　科學家發現血栓觸發點

阻「台積電」赴美蓋廠　英特爾CEO戳痛點：台灣不是穩定的地方

美國高二生冷血槍擊4死　將以成人身分受審

法醫院研究證實：第3劑疫苗保護力增至95%

印度神童警告「12月這天後」疫情將恐怖擴散

挪威耶誕趴惹禍！爆Omicron傳染上看50人

道瓊大漲617點　市場仍憂疫情、美政府關門

美國出現首例本土Omicron！　已完整接種疫苗

宏都拉斯副總統：只要與美關係好　不須建交中國

日本「肌肉男圖庫」免費用！素材太奇葩讓網友尷尬

富士山一夜連3震　網友震驚：沉睡300年要爆發了？

見家長！他驚覺「女友媽是床伴」

流行歌話當年／梅艷芳與山口百惠

更多熱門

相關新聞

金正恩越瘦人越狠！一家4口脫北　遭蓋布袋處極刑

金正恩越瘦人越狠！一家4口脫北　遭蓋布袋處極刑

北韓領導人金正恩1日參加政治局會議的新照曝光，這也是他時隔16天再度現身公開場合，可以看出來越發消瘦，減肥有成。不過儘管體態消瘦，金正恩的心狠手辣可沒有變。北韓邊境先前有一家4口靠著下藥迷暈邊境警察成功脫北，徹底惹毛金正恩，他隨即下令派特務去追緝。據傳，這4人已經在中國被「蓋布袋」並直接運回北韓處以極刑。

無印良品有機棉產品在中國官網卻是新疆棉

無印良品有機棉產品在中國官網卻是新疆棉

夏威夷爆首例Omicron　患者從未離境

夏威夷爆首例Omicron　患者從未離境

全聯兼接種站　彰化5店名單確定

全聯兼接種站　彰化5店名單確定

南韓疫情延燒！增4944例　重症「再飆新高」

南韓疫情延燒！增4944例　重症「再飆新高」

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓變種病毒Omicron仁川牧師奈及利亞

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

分手就不會回頭的三大星座！

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面