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安倍挺台「陸急跳腳」！　日本駐中大使：要理解不同想法

▲▼日本駐中大使垂秀夫。（圖／日本駐中國大使館官網）

▲日本駐中大使垂秀夫。（圖／日本駐中國大使館官網）

文／中央社

前日本首相安倍晉三昨天指「台灣有事」等於日本有事，中國外交部部長助理華春瑩1日晚間急召日本駐中國大使垂秀夫抗議，垂秀夫回應，中國應理解日本國內對台灣有此想法。

日本共同社報導，日本駐中國大使館表示，垂秀夫昨晚回應華春瑩說，對於台灣相關議題，中國有必要理解日本國內有安倍這樣的想法。

朝日新聞報導，垂秀夫還說，日本無法只接受中國單方面的主張；且安倍已經不是日本政府官員，日本政府沒有立場對非政府官員的發言一一說明。

▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲安倍晉三表示，「台灣有事等同日本有事。」（圖／路透）

安倍晉三1日受國策研究院邀請，以「新時代台日關係」為題發表視訊演說時表示，日本無法容許台灣遭武力侵犯，「台灣有事」等同日本有事，也可以說是等同「日美同盟」有事，請中國國家主席習近平絕對不能誤判；「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

華春瑩1日晚間因此緊急約見垂秀夫，指安倍的言論粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，「悍然為『台獨』勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日4個政治文件原則」，中國堅決反對。

中國外交部上次約見垂秀夫是今年4月，當時是因日本政府決定福島第一核電廠在311震災後持續產生的核廢水將在2年後排入海。

 

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