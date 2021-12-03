無印良品「同貨號產品」日港台稱有機棉　中國官網一查卻是新疆棉

▲ 無印良品相同貨號產品在中國官網上標為新疆棉，日台官網則是標註有機棉。（圖／翻攝自MUJI中國官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本知名品牌無印良品先前爆發使用新疆棉爭議，日本、香港及台灣官網產品皆移除新疆棉等用詞，但外媒追查竟發現，部分在日港台官網上聲稱使用「有機棉」的商品在中國官網卻顯示使用新疆棉，且與一家受到美國制裁的公司有關。

《自由亞洲電台》（RFA）報導，無印良品母公司「良品計劃」2月宣稱，已停止向美國出口新疆棉產品，此後日港台官網也移除產品介紹中新疆棉等詞彙，香港門市產品也都標榜有機棉，僅中國官網仍以新疆棉字樣銷售，但該報記者將有機棉產品編號放到中國官網搜尋，竟發現編號相同的產品在中國網站上顯示使用新疆棉。

▲ 相同貨號產品在台灣官網標為有機棉。（圖／翻攝自MUJI台灣官網）

以商品編號4550182969863的男裝襯衫為例，在台灣、日本官網上顯示材質為有機棉，產地為中國；中國官網的產品名稱前卻加上新疆棉一詞，產地為中國廣東省佛山市，生產商為廣東溢達紡織有限公司。而溢達集團先前便因新疆人權問題，子公司昌吉溢達被美國商務部列入黑名單。

良品計劃對此向RFA回應，沒有隱匿棉花產地資料，並引用4月發表的聲明指出，有機棉來自多個產地，包括中國、印度及美國，而中國8至9成棉花來自新疆，不僅定期派員到當地視察，也請獨立的第三方公司確保符合人權標準。

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