南韓疫情延燒！今再增4944例...重症「再飆新高」　入境須隔離10天

▲南韓新冠疫情急升溫，單日新增確診逼近5千例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月初實施「與病毒共存」（With Corona）、加上近1周面臨變種病毒Omicron侵襲，疫情再度升溫至最高警戒點！繼1、2日連續2天新增超過5千個病例，今（3）日的新增病例也逼近5千，且重症患者連續3天超過700人，其中超過8成是60歲以上高齡族群。目前南韓境內Omicron已累計6例，對此政府緊急針對首都圈發表防疫對策，並規定海外入境者一律隔離10天。

根據《韓聯社》，南韓今（3）日上午9時30分通報4944起新增病例，其中境內感染為4923例、境外移入為21例；重症患者飆增至736人，連日來創下疫情以來新高，且和實施「與病毒共存」之前相比高出2、3倍；另外還新增34例死亡。目前南韓共累計46萬2555例確診、3739例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3864例，占全國新增感染人數比率為78.5%（首爾為2094例、京畿道為1464例、仁川為306例）；忠清南道新增155例；釜山新增144例；大邱、慶尚南道各新增99例；江原道新增98例；大田、忠清北道各新增97例；慶尚北道新增82例；全羅北道新增66例；光州新增45例；全羅南道新增34例；濟州島新增20例等。

▲南韓近來單日新增確診始終維持4、5千例，圖為首爾市廳廣場的篩檢站。（圖／達志影像）

根據統計，截至2日下午5時南韓境內的新冠重症病床已使用79.2%，其中首都圈已使用88.1%（首爾89.9%、京畿道85.2%、仁川91.1%），目前南韓當局雖力推「居家治療」，但須使用病床的新冠中、重症患者還是有902人需等待1天以上，而目前「居家治療」的新冠患者截至3日0時高達1萬2396人，專家擔憂恐引發社區傳播。

面對每天暴增的新增確診數、重症患者數，加上變異株Omicron已深入境內，在如此威脅下，南韓國務總理金富謙3日上午召開中央災難對策本部會議時表示，從6日起的未來4周政府將強化防疫措施、暫時停止「分階恢復日常生活」，其中針對私人聚會人數限制，首都圈從現行的10人以下調降至6人以下、非首都圈則從12人降至8人。

另外，南韓政府將針對餐廳、咖啡廳、補習班、電影院、表演場所、讀書室、網咖、博物館在內等所有大眾場所全面擴大實施「防疫護照」，包括祭春公共場所進行電子實名制登記、出示接種疫苗證明或新冠篩檢因性證明，首先實施的第1周為勸導期；而青少年的「防疫護照」則預計明年2月起實施，為此當局計畫全面推動提高青少年族群的疫苗接種覆蓋率。

▲南韓當局針對非洲9國實施入境限制，而海外入境旅客一律得接受隔離10天，圖為11月29日仁川國際機場。（圖／達志影像）

而為了防堵Omicron病毒，南韓當局決定從即日起至16日24時，從海外入境的本國籍（南韓）、外國籍旅客，且無論有無接種新冠疫苗，一律得接受隔離10天，本國籍與長期居留的外籍人士可居家隔離、短期居留外籍人士則須至政府指定臨時生活設施隔離。

從奈及利亞、南非、波札那、賴索托、納米比亞、莫三比克、辛巴威、史瓦帝尼等非洲9國出發的短期居留外籍旅客，一律禁止入境南韓；至於本國籍、長期居留外籍人士則須隔離10天。

▼魔王變種OMICRON入侵全球35個國家與地區。（圖／林宜潔製）

▲Omicron全球確診表格1203上午0930。（圖／ETtoday製）

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