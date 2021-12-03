洗白林秉樞「背後大老」內幕曝　他籲高嘉瑜做1事揪出一串網軍

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，後續又牽扯出「台獨機關槍」李柏璋疑似在PTT發文帶風向。資深媒體人黃揚明2日在節目上聲稱，施暴的事情發生之後，林秉樞所屬系統的網軍都不理他，才會轉而向台南一位商界大老的女兒求助，請對方幫忙找網軍。

▲林秉樞2日已被收押。（圖／記者游宗樺攝）

黃揚明2日在政論節目《正常發揮》中，說明高嘉瑜遭施暴事件延伸出來的網軍爭議內幕，他聲稱，林秉樞跟李伯璋其實沒有直接關聯，他們是透過一位中間人牽線，因為出事情之後林已經沒有人可以求救，「他找了很多人，但是這個報導還是出來了」，最後找上一名女性友人，這位女性友人的爸爸是台南重量級的商界大老，也是某個政治陣營的金主。

黃揚明說，至於這位大老的身分，就連李伯璋2日晚間發表的聲明，也只講到「共同朋友」這一塊，根據他的消息來源所說，林秉樞與這位女性朋友是有一些感情糾葛存在，這位異性好友受到林的請求，就請家人幫忙找網軍。

▲PTT暱稱「沒品維尼」的帳號，1日凌晨在八卦板PO文企圖幫林男洗白。（圖／記者張君豪翻攝）

至於林秉樞為何要透過中間人幫忙找網軍，黃揚明指出，林原本所屬系統的網軍在事情曝光後全都不理他了，不得已只好去找其他人，「林秉樞本來是跟新潮流比較熟，而李伯璋查得到的前一份工作，是在陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍那邊做助理，但去年就離職了」，兩人因為這樣牽上關係，林就把一些對話紀錄、高嘉瑜吃飯的照片傳過去，包括那張傳單，讓李去PTT發文帶風向。

黃揚明表示，這就是這件事情的背後脈絡，而李伯璋2日晚間雖然發出聲明澄清「我們一樣被耍得團團轉」，但他認為重點在這句，「本起事件，就只有協助發聲明，絕無受人指使的情事發生」，這導致整篇聲明間接成為李的犯罪自白書，「我告訴你，這個叫共犯，你就幫助了他，包括對話紀錄流出，這是妨害秘密」，若高嘉瑜對此提告，警方有可能可以一口氣揪出一串網軍。

▼黃揚明認為高嘉瑜可以對背後的網軍提告。（圖／記者屠惠剛攝）