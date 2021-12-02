高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

▲林秉樞。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃巈禾／台北報導

外界質疑民進黨立委高嘉瑜為何被男友林秉樞家暴後，沒在第一時間報警，還在11月24日參加林秉樞母親的告別式，高嘉瑜表示，對方哀求體諒他。對此，高嘉瑜的前男友馬文鈺今（2日）爆料，林秉樞除了找金融鉅子和政界高層向鏡週刊施壓，還威脅高嘉瑜不參加告別式「就殺死妳」、催眠她只要接受兩人在一起，就當沒這些事存在過，他直呼「有點像邪教」。

馬文鈺在政論節目《辣新聞》表示，林秉樞一直跟高嘉瑜要求一件事，「這種事情，天知地知，妳知我知，只要妳說沒有，這個事情就不存在」，施壓鏡週刊的單位都是非常神通廣大，都是相信了林秉樞，不能怪這些人，因為林秉樞說絕對沒有這些事情，「超多高層去施壓、商業鉅子啊」

馬文鈺指出，「林秉樞跟高嘉瑜說，只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊，所以他同時去買了別的媒體，所以才有逆向報導、公關稿。」周玉蔻聽到此處驚訝張大嘴，直呼「他還叫她串通要洗白？」

馬文鈺回應，「對！就像駭客任務，紅色藥丸、藍色藥丸一樣說，妳可以接受繼續這樣過生活，很體面，妳永遠是明星級的立委，就像明星級的政治人物，要嘛，妳就身敗名裂，自己選一個」。

對於外界質疑高嘉瑜為何被家暴後，還參加林秉樞母親的告別式，馬文鈺表示，林秉樞對高嘉瑜的壓迫達到前所未有的高峰，終於痛打了高嘉瑜，而高嘉瑜傷口後三天還滲血，林秉樞個性反反覆覆，會傳訊息跟高嘉瑜說「妳沒有資格到我媽媽的靈堂，妳不要來了」，第二天又說「妳不來的話我就殺死妳」、「我一定殺死妳」，高嘉瑜能不去嗎？一個受傷都還沒痊癒的人。

馬文鈺指出，林秉樞動不動就威脅殺人，11月13日之前還不知道這個人，13日之後林秉樞說要殺他全家，還具名指出一些黑幫老大，首領老大的名字，大概是Google來的，都蠻正確的，而林秉樞跟高嘉瑜催眠一個觀念是，妳只要接受我們一起，就可以繼續了，妳絕對是光鮮亮麗高委員、人生沒有這些事存在過，「他一直在洗腦，有點像邪教，有點像壓迫，有點像精神控制，所以高嘉瑜很可憐，24號乖乖去那兒」。