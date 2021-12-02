高嘉瑜遭網軍威脅證據！20天前湧「詭異斗內」：不堪事想被公開？

▲黃揚明揭露，有網友發現高嘉瑜在進行節目直播時，出現3則疑似網軍的詭異斗內。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞），下同）

記者閔文昱／綜合報導

立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴、幽禁2天，但對方手上握有私密影片，高嘉瑜坦言若不順從，很怕林男會動用網軍散播謠言。對此，資深媒體人黃揚明2日爆料，有熱心網友提供訊息指出，高嘉瑜在進行節目《新聞大白話》直播時，出現3則詭異斗內，囂張威脅「妳私人不堪的事情想要被公開嗎？」、「妳自己想清楚，想不想爆料」等，呼籲檢調有必要深入調查。

黃揚明2日晚間在臉書發文表示，一位《新聞大白話》的網友提供訊息指出，在11月10日下午的節目中，當天高嘉瑜委員參與直播的時段的是下午4點到5點，結果在下午4點25分到4點38分這段期間，有3則斗內留言特別詭異。

黃揚明貼出截圖顯示，第一則是署名「蔡正維」的網友斗內670元，留言：「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」；第二則是署名「邱宜珍」的網友斗內670元，留言：「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親簽字跡，妳想清楚」；第三則是署名「藍玄凱」的網友斗內1690元，留言：「高嘉瑜，妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」

黃揚明質疑，這些留言與林秉樞遭爆威脅高嘉瑜的內容似乎有些類似，是否就是高嘉瑜記者會中提及的「他可能就會透過網軍散播不實謠言」的網軍？「尤其隔天11日高嘉瑜就到板橋的飯店與林會面而發生施暴事件，這是否相關？」呼籲檢調有必要深入調查，即使是人頭帳號，但斗內應該會留下所謂的刷卡金流紀錄，應該可以追查！

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