打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

▲雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

擴大公共化為教育部施政主軸，因此爭取前瞻建設特別預算，補助各地方政府新建幼兒園園舍，其中110學年度完工開辦的雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求，打造優質平價的友善育兒空間，雲林9校新建公共化幼兒園，預計在111至113年增加26班、757人，提供家長優質平價的公共化教保服務。

教育部長潘文忠在今年初舉行記者會時，提及擴大公共化向來是教育部施政的主軸，4年內（2021年到2024年）將再增加2至6歲（未滿）平價教保服務5.5萬個名額，只要地方政府願意加速加量，提前達成目標值，教育部都將全力給予協助。

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為達成目標，教育部積極爭取前瞻基礎建設特別預算，補助各地方政府新建幼兒園園舍，雲林縣虎尾在110學年度完工開辦的非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求，以穿透空間設計，讓幼兒在各樓層延伸半戶外廊道和景觀露台，增加與自然的友善互動，打造優質平價的友善育兒空間。

▼雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求。（圖／教育部提供）

教育部表示，為滿足幼兒園現場豐富且多變的教育及照護需求，雲林虎尾非營利幼兒園在整體空間規劃上，創造一個圓形屋頂室內大空間，除作為動態遊戲表演和靜態閱讀繪畫的轉換使用，也結合園區生態景觀，提供更多樣的教學彈性，像是結合幼兒園區綠地、空中菜園和廚房景觀，學生可以親近土地和生態，也促成食農教育生活學習。

擴大公共化為教育部施政主軸，教育部國教署指出，從110至113年到的未來4年內，全國還要再增加超過5萬個名額，除前瞻計畫補助虎尾非營利幼兒園外，另在「少子女化對策計畫」中編列預算，持續補助各直轄市、縣(市)政府新建公共化幼兒園，目前補助雲林縣9校新建公共化幼兒園，將在111至113年增加26班、757人，提供家長優質平價的公共化教保服務。