　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

▲▼雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求。。（圖／教育部提供）

▲雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

擴大公共化為教育部施政主軸，因此爭取前瞻建設特別預算，補助各地方政府新建幼兒園園舍，其中110學年度完工開辦的雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求，打造優質平價的友善育兒空間，雲林9校新建公共化幼兒園，預計在111至113年增加26班、757人，提供家長優質平價的公共化教保服務。

教育部長潘文忠在今年初舉行記者會時，提及擴大公共化向來是教育部施政的主軸，4年內（2021年到2024年）將再增加2至6歲（未滿）平價教保服務5.5萬個名額，只要地方政府願意加速加量，提前達成目標值，教育部都將全力給予協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為達成目標，教育部積極爭取前瞻基礎建設特別預算，補助各地方政府新建幼兒園園舍，雲林縣虎尾在110學年度完工開辦的非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求，以穿透空間設計，讓幼兒在各樓層延伸半戶外廊道和景觀露台，增加與自然的友善互動，打造優質平價的友善育兒空間。

▼雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求。（圖／教育部提供）

▲▼雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求。。（圖／教育部提供）

教育部表示，為滿足幼兒園現場豐富且多變的教育及照護需求，雲林虎尾非營利幼兒園在整體空間規劃上，創造一個圓形屋頂室內大空間，除作為動態遊戲表演和靜態閱讀繪畫的轉換使用，也結合園區生態景觀，提供更多樣的教學彈性，像是結合幼兒園區綠地、空中菜園和廚房景觀，學生可以親近土地和生態，也促成食農教育生活學習。

擴大公共化為教育部施政主軸，教育部國教署指出，從110至113年到的未來4年內，全國還要再增加超過5萬個名額，除前瞻計畫補助虎尾非營利幼兒園外，另在「少子女化對策計畫」中編列預算，持續補助各直轄市、縣(市)政府新建公共化幼兒園，目前補助雲林縣9校新建公共化幼兒園，將在111至113年增加26班、757人，提供家長優質平價的公共化教保服務。

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
前啦啦隊國手狠殺女房東　隊友曝黑歷史：不意外
趕快關掉！iPhone「這危險功能」恐侵害隱私權
黑豹旗冠軍戰！　平鎮高中勇奪史上首次三連霸
情侶自撞23歲女爆頭亡！　爸心碎「試管3次才生」
R8正妹女大生死因出爐！　2因素成致命關鍵
侯昌明「爽送200萬柏金包」寵妻！　千字文告白

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是投資0050！大學沒做最後悔竟是「這1事」　超多人爆共鳴

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

防新變種病毒來襲　專家提3措施「憂春節檢疫措施擋不住」

LINE超實用技能曝光！　「比記事本還方便」引網共鳴：我用了十個

高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

不信導航就算了！帶爸媽去玩「1件事」超崩潰　網嘆：無法理解

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

不是投資0050！大學沒做最後悔竟是「這1事」　超多人爆共鳴

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

防新變種病毒來襲　專家提3措施「憂春節檢疫措施擋不住」

LINE超實用技能曝光！　「比記事本還方便」引網共鳴：我用了十個

高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

不信導航就算了！帶爸媽去玩「1件事」超崩潰　網嘆：無法理解

不是投資0050！大學沒做最後悔竟是「這1事」　超多人爆共鳴

變身「烏龍」派出所！台中老屋爽吃烏龍麵　生蠔天婦羅沾醬超涮嘴

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

苗栗今年第13起石虎路殺　機車騎士閃不過也犁田

潘武雄幫忙模擬情境　羅國龍初登場想法簡單化

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

雙城論壇12月登場　陸媒評論稱「寒冬中的暖風」

獨訪／新版《惡靈古堡》變恐怖片 滿滿電玩彩蛋還原遊戲世界

藍營女戰神花蓮講公投　陳玉珍：政府一路騙！高估自己低估人民

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

7-11多出「紅糖果」謎樣符號　網長知識

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

3縣市大雨　凍4天探10度！強冷空氣南衝時間曝

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

咳嗽、疲憊、肌肉痠痛　新變種Omicron主要症狀曝光

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

網紅丟感謝狀引眾怒！師大+成大：取消演講

21年前被迫下海⋯台灣第一本娼妓獨白

王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」！客傻眼

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

更多熱門

相關新聞

西螺福興宮捐贈限量借閱證500張推廣閱讀

西螺福興宮捐贈限量借閱證500張推廣閱讀

閱讀是國家文明與競爭力的指標，西螺福興宮今(25)日致贈500張悠遊卡文創品予雲林縣政府，讓悠遊卡可結合借書證功能作為雲林縣公共圖書館借閱證。並由雲林縣政府文化觀光處長陳璧君處長受贈，在縣議員游淑雲和東南國中羽球隊學生共同見證下「與神同行閱讀更有力」，對於縣府推動閱讀風氣給予高度肯定。

薑母鴨也漲價　鴨肉麵攤苦撐薑母鴨一鍋漲20

薑母鴨也漲價　鴨肉麵攤苦撐薑母鴨一鍋漲20

8米長巨幅「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」　本週末雲林巾彩耕地藝術節虎尾登場

8米長巨幅「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」　本週末雲林巾彩耕地藝術節虎尾登場

「誠信碗粿」老闆嚴重燒傷　泡冰水撐12小時拚交貨

「誠信碗粿」老闆嚴重燒傷　泡冰水撐12小時拚交貨

用3C上課成績低？教團轟生生平板政策

用3C上課成績低？教團轟生生平板政策

關鍵字：

教育部公共化幼兒園雲林

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面