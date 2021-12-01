明年本土語言課往上延伸　國中增1節必修、高中增2學分

▲潘文忠表示，明年本土語言課往上延伸到國高中。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國家語言發展法在3年前通過時，明訂將國家語言列為國民教育各階段的部定課程，教育部長潘文忠今（1日）表示，上月底已經正式完成最後一個課綱修訂，預計從明年（111學年）的新學年開始，國中7、8年級增加必修課程一節課，高中增加2學分，也代表本土語言課程，正式從國小延伸到國中與高中，而未來需要包括師資養成等相關配套措施，將由國教署積極進行規劃。

立法院在2018年12月通過「國家語言發展法」，當時明定在十二年國教總綱實行（108年）後3年內，將國家語言列為國民教育各階段的部定課程，而國家語言除了閩南語、客家語、原住民族語等，也納入台灣手語、閩東語作為課程選項，潘文忠在今天下午部務會報上表示，上月底已經完成本土語言課綱修訂程序，111學年度起本土語言列入正式課程，並往上延伸到國高中。

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▼潘文忠表示，明年本土語言課往上延伸到國高中。（圖／記者許敏溶攝）



潘文忠表示，本土語言雖然已經推動一段時間，但過去都在小學階段，因應「國家語言發展法」規定，教育部積極研擬國家語言修訂，經過召開89次的分組會議、38次大會，且他幾乎每一場次都親自主持下，上週正式完成最後一個閩東語課綱修訂，這也是因應「國家語言發展法」所要研擬的相關語言別課綱，已經全部完成。

面對111學年開始，本土語言課程向上延伸，潘文忠指出，國中7、8年級增加必修課程一節課，高中增加2學分，這是一個新的開始，需要非常多的相關配套措施，包括進行一段時間的師資養成，尤其是新增加比較特別的台灣手語，閩東語，這對師資來說是比較大的挑戰，需要國教署積極進行規劃。

潘文忠提醒，可透過直播共學等學習平台，讓學生選讀相關語言別時，可以盡量達成選課，在學生後續選讀與國小銜接國高中課程部分，也要研擬相關規範，讓學校與學生有所依循。