台大等校接連爆學生作弊　教育部：改變命題、加強監考

▲對於近期大學生作弊事件連環爆，教育部建議從改變命題、加強監考著手。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期大學生作弊事件連環爆，包括台北醫學大學、台大及台北市立大學，接連傳出爆發學生作弊事件，教育部指出，尊重大學自主，但希望大學教師改變教學與考試命題，並加強監考，若學生對課程有興趣，就不會只想靠作弊過關，考題若是看學生的理解與看法，沒有唯一正確答案，考生就無法作弊，最後則是加強監考，避免考生作弊。

近期適逢大學期中考，但卻接連傳出學生作弊事件，首先是台北醫學大學醫學系「環境與社區衛生學」期中考試，傳出學生集體討論答案，校方宣布該次考試作廢；而上週也傳出台大某系期中考集體作弊，疑似參與作弊學生匿名開出「100萬以下」封口費希望不要張揚，台大校方目前正在調查中。

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昨更傳出，台北市立大學（北市大）社會暨公共事務學系開設的「心理學」，11月16日舉行期中考試時，一名考生拿著熱騰騰「花雕雞麵」進入考場還邊考邊吃泡麵，儘管監考老師已在黑板上寫出「閉書考試」，但該生卻指「沒有說不能開手機」，還錄下自己與前面同學使用手機以及疑似作弊行為，最後還說自己吃泡麵考試還是滿分，沒有滿分就要「直播吃耙耙」；校方也坦承有此事，將依相關規定處理。

近期大學陸續傳出作弊事件，教育部學生事務與特殊教育司司長吳林輝指出，可能是學生不想被當，或者對課程沒興趣，只想PASS而已，想改變這個狀況，首先是老師要讓課程內容與教學方式改進，提升學生興趣，另一方面，老師在命題時，考試內容也應該符合教學目標，考題設計上，不應該是簡單的問與答，而是測驗學生對課程內容的理解與看法，也就是不應該只有唯一標準答案，甚至學生開書也找不到正解，考生就無從作弊。

此外，吳林輝分析，上述這些違規，看起來有點奇怪，照理說，現場應該有人負責監考，不管是老師或助教，只要在考試時注意一下，應該可以降低這種作弊狀況，這部分應該是老師或學校應該加強的。