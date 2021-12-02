監警環聯合稽查杜絕噪音、改裝公害　安南警鐵腕取締改裝車

▲台南市警三分局為邀集交通警察大隊、環保局、監理站等單位聯手出擊，擇定北安路執行「監、警、環聯合稽查」，鐵腕取締改裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局為維護環境安寧及交通安全，11月30日晚上6至10時邀集交通警察大隊、環保局、監理站等單位聯手出擊，擇定北安路執行「監、警、環聯合稽查」，展現執法力度與強度，以改善噪音、改裝車輛等違規、擾民情形。

市警三分局指出，利用「環警監聯合稽查」，集合各主管機關之專業及力量，針對非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗，由環保局直接於現場進行噪音檢測，並依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

另外，針對改裝車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，則由警方及監理單位依道路交通管理處罰條例開罰。

本次聯合稽查勤務共計攔查各式車輛54輛，並開罰違反道路交通管理處罰條例第12條牌照借供他車使用、使用他車牌照、報廢登記之汽車仍行駛道路3件；第16、18條改裝車輛44件；第21、22條無照駕駛、越級駕駛3件。另環保局於現場進行車輛噪音量測，計有2件超標不合格。

市警三分局呼籲，汽機車改裝排氣管、車燈（LED、HID）或拆除消音器等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險，警方持續全面加強稽查工作，展現執法決心與能力，並利用各種機會，加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造台南市安全、順暢的行車空間。