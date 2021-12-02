阿「噪」麥擱來　 永康警「環警監」鐵腕聯合稽查

▲台南市永康分局1日晚上結合監理站、環保局，在大灣國小周邊道路執行聯合稽查取締改裝汽機車，以維護交通秩序與安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

車輛改裝排氣管於道路呼嘯而過，產生噪音影響生活安寧及睡眠品質，讓民眾都「阿雜」起來，永康分局為遏止「改管」歪風，每日22-06時規劃取締改裝車勤務外，1日晚上更結合監理站、環保局，在大灣國小周邊道路執行聯合稽查取締改裝汽機車，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締，以維護交通秩序與安寧。

永康分局表示本次專案工作改換裝排氣管路邊攔查檢測52件，其中取締車輛違規改裝燈色及排氣管15件、擅自改裝LED強光燈16件、噪音檢測不合格環保局舉發5件；另查獲外籍移工毒品通緝犯1名。

永康分局指出，民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧，環保署已設立專門檢舉網站，可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映（https://noisecar.epa.gov.tw），屆時權責主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處；亦可將相關具體照、影片，上傳至台南市政府警察局網站（https://www.tnpd.gov.tw/）檢舉，或將相關科學舉證影、相片，逕送永康分局，經查證屬實後，分局將依違反道路交通管理處罰條例予以舉發。

永康分局呼籲，車頭燈光改裝可能造成其他用路人眩光及行車視線致影響交通安全，另違規改裝排氣管產生的噪音易嚴重影響道路周遭住戶、店家與民眾之安寧，而上述違規行為除面臨行政罰鍰外，更可能召回監理單位及環保局檢驗，提醒改裝車車主抱持同理心，勿將一時自身的快樂建立在他人的困擾之上而以身試法，做個遵守交通規則的「無噪」駕駛。