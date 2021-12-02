寒流來襲　台南市消防局籲留意居家用電安全及防範一氧化碳中毒

▲台南市消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並留意居家一氧化碳安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於入冬後天氣越來越寒冷，天乾物燥火源使用驟增，台南市消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並留意居家一氧化碳安全。



消防局指出，冬季家庭常用電器如暖風扇、電暖爐、電毯等保暖電器，這些電器往往是居家火災的主要原因。為防範電氣火災，民眾應提升家用電器設備、電線等本質安全，經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象。民眾常使用的延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災；延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。



市長黃偉哲提醒，民眾防範電氣起火應謹記不用不插等「五不一沒有」口訣︰「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」以及「沒安全標章的電器，千萬不要使用」，期能有效降低火災發生之風險。



消防局長李明峯表示，寒流來襲，熱呼呼的熱水澡舒服又暢快，提醒民眾使用瓦斯熱水器洗澡時，務必保持通風，以避免一氧化碳中毒。安裝熱水器，更要做對五件事︰要保持環境的「通風」、要使用安全的「品牌」、要選擇正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及要注意平時的「檢修」。一氧化碳無色無味，是隱形殺手，如果發生頭暈頭痛、嘔吐、四肢無力的症狀時，有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用熱水器，並將病患移動至通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。