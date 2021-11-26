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南投縣府與人安基金會合啟防寒關懷　現煮牛肉麵讓街友暖胃又暖心

▲南投縣政府與人安基金會合作為街友準備牛肉麵熱食暖胃。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府與人安基金會合作為街友準備牛肉麵熱食暖胃（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

日前冷空氣南下、氣溫明顯驟降，南投縣政府因應天氣驟變，立即啟動走動式關懷服務，與人安基金會南投平安站於冷空氣夜襲前，提前共訪探視關懷街友所需，除提供防寒防疫物資、臨時夜宿服務，更在現場烹煮熱騰騰的牛肉麵，讓街友們暖胃又暖心，直說「謝謝你們沒遺忘我們」。

人安基金會南投平安站站長蔡柏毅表示，有許多街頭流浪者面對中高齡限制、多重慢性病而落入失業困境，為使街友感受社會關心、於寒冬中吃到熱食，因此與縣府社工進行走動式關懷，除訪視了解街友的個別需求，並於現場烹煮善心單位所捐助之牛肉麵熱食，亦因應寒冬啟動防寒關懷機制、開放臨時夜宿，避免憾事發生。

▲南投縣政府與人安基金會合作為街友準備牛肉麵熱食暖胃。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府與人安基金會合作為街友準備牛肉麵熱食暖胃。（圖／南投縣政府提供）

街友「阿志」就說：「謝謝你們這麼晚還特定跑來煮熱食給我們吃，這碗熱騰騰的牛肉麵，讓我感覺自己沒被遺忘」蔡柏毅說，若要真正理解每位街友難處，就須好好傾聽每位街友的生命故事，不能光看表面。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，南投縣地廣人稀，街友分布區域性大，因此提前佈署，請社工於寒夜降臨前走訪探視南投、草屯、埔里、竹山及集集等地，確認街友是否有足夠禦寒保暖睡袋、衣物及物資，同時持續向尚未施打疫苗之街友提供施打資訊，並提醒戴好口罩，以確保自身衛生與安全。
 

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