阿嬤交代回饋社會　胡凱彬偕罔腰募285件保暖毯助禦寒

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

入冬以來最強冷氣團來臨，因擔心家扶親子受寒，直播主胡凱彬邀請網紅罔腰一同在網上募集保暖毯，此善舉獲得廣大網友們熱情支持，短短不到一星期時間，就募集到285件，且大人與兒童尺寸都有，讓家扶親子在冷氣團侵襲下能保暖禦寒、感受社會溫情。

▲直播主胡凱彬（右）邀請網紅罔腰一起向網友們募集285件保暖毯，讓家扶親子免受寒流之苦（下同）。（圖／彰化家扶中心提供）

今天大批的保暖毯以貨車送往彰化家扶中心，胡凱彬說，他自己本身也是隔代教養的孩子，從小由阿嬤照顧，阿嬤一直教育他有能力就要回饋社會，今天氣溫驟降，因此親手送上所有網友們的愛心保暖毯，也想把彰化家扶致贈的感謝狀送給剛過世的阿嬤，「希望在天堂的阿嬤也能夠看到，我正努力遵循她對我的交代！」

罔腰表示，當自己得知胡凱彬提議為家扶親子募集保暖毯時，就立刻響應，更透過直播向網友告知，也會在冷氣團來襲前親自將保暖毯送達彰化家扶，他說，真的非常感謝大家的愛心。

彰化家扶主任王震光透露，今年因疫情影響，農曆年義賣燈籠受挫、捐款箱甚至屢屢遭竊，胡凱彬得知後，立刻率領團隊前來員林服務處與彰化市義賣現場直播、幫忙義賣出近3000個燈籠，「可見他人氣很旺，網友們都很支持！」同時也感謝人氣一樣紅的罔腰，還與凱彬團隊一同親自把保暖毯送達家扶，並呼籲社會大眾發揮愛心，響應家扶基金會「數位捐款助貧童，愛心更無ㄒㄧㄢˋ」活動，一起挹注投資家扶兒，共創無窮世代。