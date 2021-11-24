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啟動暖心關懷抵禦寒流來襲　黃偉哲為街友送上熱湯及禦寒物資

▲入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上至台南火車站附近慰問關懷街友，並送上外套、手套、暖暖包、口罩及麻油雞腿湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上至台南火車站附近慰問關懷街友，並送上外套、手套、暖暖包、口罩及麻油雞腿湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上為確保每一位街友能安然度過此波寒流低溫威脅，在社會局長陳榮枝及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，至台南火車站附近街友常夜宿地點慰問關懷，並為數十位街友送上外套、手套、暖暖包、口罩及熱呼呼的麻油雞腿湯，叮嚀保重身體，注意防疫維護健康。

▲入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上至台南火車站附近慰問關懷街友，並送上外套、手套、暖暖包、口罩及麻油雞腿湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上至台南火車站附近慰問關懷街友，並送上外套、手套、暖暖包、口罩及麻油雞腿湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲感性表示，隨著強烈寒流的來襲，對於長期在外生活的街友是相當辛苦的考驗，南台灣雖然均溫不若北部寒冷，然而日夜溫差大亦容易促發心血管病症，不禁讓人憂心弱勢朋友的健康狀況，希望今晚藉著發送禦寒物資與熱食，讓他們能平安度過這波寒流。

▲入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上至台南火車站附近慰問關懷街友，並送上外套、手套、暖暖包、口罩及麻油雞腿湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上至台南火車站附近慰問關懷街友，並送上外套、手套、暖暖包、口罩及麻油雞腿湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，每年冬天低溫是對街友人身安全最大的威脅，因為早晚低溫容易導致呼吸道與心血管疾病，今年更有新冠肺炎的衝擊，台南市政府持續關心與協助街友的生活，並感謝社會各界人士付出的溫暖；2021年1月迄今已啟動超過29次低溫關懷機制，服務街友1516人次。現疫情趨緩，仍持續由社工人員加強查訪，規勸街友配合防疫措施及接受安置，自2021年5月17日至10月31日止，社工人員出勤910人次，訪視街友7790人次，共計發放口罩12445片、緊急安置街友10人。

▲入冬最強寒流即將南下，台南市長黃偉哲23日晚上至台南火車站附近慰問關懷街友，並送上外套、手套、暖暖包、口罩及麻油雞腿湯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市目前未接受安置之列冊街友有106人，社會局將持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，陪伴街友有機會再一次擁抱不同的人生，獲得返回社會生活的新契機，同時呼籲民眾若發現有急需協助的街友，可撥打1999市民專線進行通報，社會局將即時聯繫相關資源單位，提供必要協助。

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