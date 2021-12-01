火場餘生仍受一氧化碳危害　南投醫院以高壓氧治療穩定症狀

▲醫師提醒火場餘生者仍應注意一氧化碳後續效應，圖為單人式高壓氧治療艙。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市一戶民宅11月30日清晨發生火警，住戶聞到煙味起床查看，發現火災後趕緊報案，南投消防分隊前往搶救、撲滅火勢，並將巫姓婦人及2名幼子送往衛福部南投醫院就醫、啟動高壓氧治療，現病況穩定；醫師提醒，人體於火場吸入濃煙後，易致一氧化碳中毒或呼吸道及肺部損傷，倖存者也可能出現不同程度的後遺症，需接受後續追蹤觀察。

院方指出，救護人員昨將母子3人協助送醫後，因為其全身衣物飄散濃煙味，醫護人員主動協助更衣，急診科醫師經抽血檢查發現3人血液中一氧化碳濃度偏高，因此施予高濃度氧氣並安排住院觀察。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟指出，火場濃煙含有一氧化碳等成分，若吸入過多就易生危害，當患者體內一氧化碳濃度升高，可能會出現頭痛、噁心嘔吐，嚴重則會昏迷甚至死亡；汽車或引擎廢氣、熱水器或瓦斯燃燒不完全等情況，也可能造成一氧化碳中毒。

▲南投市某民宅昨清晨失火，造成屋內母子3人嗆傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

王耀麟說，部分倖存者也可能會出現肺部纖維化、阻塞性肺病，嚴重時可能大小便失禁、記憶與智力減退、步態不穩甚至癱瘓等後遺症；因此即時發現和立刻就醫相當重要，而且患者需接受後續追蹤觀察，減少後遺症的發生。

該院高壓氧中心醫師薛凱風說，患者在經醫師評估後，可選擇高壓氧治療，安排患者在高壓氧艙內和高於1.4大氣壓的壓力下，給予100%氧氣治療，提升血液及組織內的含氧量，加速一氧化碳排出，避免在體內累積造成身體危害。

院方表示，高壓氧治療也提供燒傷、糖尿病傷口、減壓病、耳中風等醫療，運用層面相當廣，南投醫院是全縣目前唯一設有單人式高壓氧治療艙的醫療院所，讓病患可在獨立環境中接受適切治療。



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