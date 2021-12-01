快訊／ 朱立倫發出全黨動員令　下週出動戰車全台公投宣講

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

4大公投進入12月決戰階段，國民黨主席朱立倫今（1日）於中常會下達動員令，要求全黨總動員，發揮團隊力量推動公投過關。朱立倫強調，我們沒有民進黨豐厚的資源，螞蟻雄兵靠大家一起來，讓這次公投展現人民的力量。

朱立倫下午主持中常會時特別指出，從12月1日開始到12月18日公投當天，全黨要全力總動員，這段時間全台舉辦的公投相關活動，要透過各地的黨代表、中央委員、中常委及民意代表，大家一起動員。

朱立倫表示，到目前為止，國民黨預計要舉辦2072場宣講，透過螞蟻雄兵的方式，在街頭、市場，深入巷道努力宣講。每個週末也將舉辦中大型的公投活動。下週開始，還會透過戰車、用宣傳車的方式全台宣傳，「讓各地的民眾知道我們的動員，我們的決心」。

朱立倫指出，12月12日在自由廣場將總集合開始遊行，當天遊行的目標包括行政院與民進黨中央黨部，一定要表達民眾的心聲，也結合民間的社團一起來；另12月17日晚上同樣在自由廣場舉辦為民主守夜活動，也邀請各位常委參與。

針對民進黨動員行政資源，朱立倫認為，國民黨沒有民進黨的豐厚資源，民進黨可以透過政府的力量，有無限的資源，到處是看板，並舉辦大型的宣講活動。他強調，這一次的公投必須展現人民的力量，國民黨必須靠團隊的力量，螞蟻雄兵大家一起來。