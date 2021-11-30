被綠轟薪水小偷　國民黨：蘇內閣花公帑反公投才是納稅錢小偷

▲蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立院黨團不滿行政院違反行政中立宣傳公投，昨宣布停審中央政府明年度總預算，民進黨立院黨團今（30日）開記者會，譴責國民黨立委沒履行憲法義務，不要當「薪水小偷」。對此，國民黨文傳會副主委周柏吟反嗆，蘇內閣違反行政中立、花公帑反公投，不正才是人民的「納稅錢小偷」？

「行政院甚至還在週刊刊登美國肉品廣告，變成外國肉商的代言人。」周柏吟認為，民進黨政府花公帑為外國肉商宣傳，國民黨停審總預算，完全合理、合法。

周柏吟批評，民進黨鴨霸執政、民主獨裁，甚至濫用公帑為傷害台灣人民健康的政策做自我辯護，近來濫用國家預算、違反行政中立的例子層出不窮。

他舉例：行政院副院長沈榮津在上班期間宣傳民進黨政府公投立場，違反行政中立；僑委會主委童振源在與台商的視訊會議上，違反行政中立、讓台商「被迫表態」，種種劣跡，可見民進黨為了保護自己的政權利益無所不用其極。

周柏吟也表示，民進黨濫用公帑，國民黨在立院居於少數，但民進黨毫不尊重少數，總是鴨霸通過法案。因此，國民黨只有停審總預算，才能讓民進黨知道痛、不敢胡作非為，國民黨要為人民血汗錢把關，不能讓民進黨這樣濫用。

周柏吟進一步說，儘管民進黨坐擁5800萬的宣傳經費，以及龐大的國家資源，但國民黨不會感到悲觀，更非「薪水小偷」，國民黨會繼續在街頭、在市場，持續講出人民的心聲、落實民主公投權利，為了達成年底四大公投「四個都同意，台灣更美麗」的目標，國民黨會全力以赴。

針對違反行政中立疑慮，行政院發言人羅秉成18日在行政院會後記者會上表示，選舉跟公投兩者的性質非常不一樣，選舉是對人，公投是對事，選罷法跟公投法就相關活動的規範都不同。

他指出，在《公投法》相關規定裡，人民連署成案的公投案件，連署人代表正方、行政院代表反方，所以行政院是當事人，有義務、職責跟人民說明政院推動的政策；也有義務就公投案推派代表參加意見發表會或著辯論會；也有義務跟職責去跟人民說明尋求支持。這跟選罷法要求的行政中立有所不同。

羅秉成強調，因此行政院作為反方、公投當事人，做為需要把相關政策向人民報告說明，「是公務職責所在，是公務上所必然」，行政一體，行政院除了獨立機關外，相關部會本於職責就相關政策、公投立場做表述，並沒有違反行政中立法的疑義。

羅秉成也引述銓敘部在今年5月12日的說明，「不要誤會政務官做公投說明是違反行政中立法」，行政機關對於公投案涉及的重大政策，本於政策推動權責，有「義務」對外界說明並辯護利場，適時澄清資訊，因此公務人員受指派代表機關表達政策立場，不能認為是違反行政中立法。