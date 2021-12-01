「顏寬恒敗相已露！」　王世堅：凸顯國民黨沒在培養人才

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟遭罷免，中選會訂明年1月投票，國民兩黨分別派前立委顏寬恒、林靜儀披掛上陣，而顏寬恒近期陷入地產、違建等爭議，對此，台北市議員王世堅表示，國民黨長期仰賴地方家族派系，現在要與顏家切割也不是，不切割也不是，「這都凸顯國民黨在全國各地都沒有培養他自己的人才。」

日前顏寬恒於楓樹段817號的公共設施保留地上，興建的豪華招待所有違建疑慮。對此，中市府表示，依法排拆。稍早都發局也前往勘查，發現共有3處違建、合計約500平方公尺，發函要求其14日內自行拆除。

王世堅指出，顏家的招待所顏寬恒說依法處理，結果台中市政府會勘發現就是違建，本來申請200平方公尺，現在蓋了2.5倍500平方公尺。而且臨時建築有規定六大類，究竟哪一類適用招待所，「每一類臨時建物都有規定其使用期限，顏家招待所早已超過使用期限！」

王世堅表示，國民黨長期仰賴地方家族派系，現在要與顏家切割也不是，不切割也不是。當民進黨迅速決定由林靜儀代表民進黨競選這次補選，國民黨也只能派出顏家第二代顏寬恒，「這都凸顯國民黨在全國各地都沒有培養他自己的人才。」