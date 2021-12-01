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台東縣政府志工團再獲文化部團隊獎　鄭梅玉志工勇奪金駝獎

▲台東縣府文化處志工團再度榮獲文化部團隊獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府文化處志工團再度榮獲文化部團隊獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

文化部日前舉辦全國績優文化志工表揚，台東縣政府文化處志工團相隔5年後，再度榮獲團隊獎，副團長鄭梅玉更獲今年全國僅10座的志願服務最高榮譽金駝獎，及前團長李明源獲個人銀質獎，並由葉振霖團長率隊參加表揚典禮，除獲頒獎牌外，更獲得獎金5萬元整，典禮當天，文化部次長蕭宗煌特別請各縣市政府務必大力宣傳、分享志工績優事蹟，為社會持續傳遞正向的能量。

台東縣政府表示，文化處志工團除了文化部全國績優文化志工團隊獎之外，今年也有24位志工獲縣內外各類志願服務個人獎，包括前團長李明源榮獲文化部銀質獎，5位獲得衛生福利部全國志願服務獎、台東縣志願服務獎則有17位，文化志工團員們都很期待參加今年縣府辦理的金馨獎表揚。

另外，鄭梅玉副團長歷經3階段嚴格的遴選，從全國169位志工中脫穎而出，獲志願服務最高榮譽獎-中華民國志願服務協會第28屆志願服務楷模「金駝獎」，全國僅10位獲獎，更是宜花東唯一獲獎者！

文化處指出，鄭梅玉副團長參加文化處志工逾29年(81年至今)，曾獲台東縣「卓越志工榮譽獎」、文化部「金質獎」，這次又榮獲全國最高榮譽獎「金駝獎」，足為全縣志工模範生代表之一，這2年更承擔責任出任副團長一職，善用專長成立藺草班下鄉推廣，熱心服務、做事明快果斷、擁有好人緣的她，服務績效深獲各界肯定。

顏志光處長除恭喜志工團及所有得獎團援外，並說這3年已經累計77人次個人獎項，今年再度榮獲文化部團隊獎殊榮，也可以說是人人有獎，得獎不但是一種榮譽，更是一種責任的開始，期許大家莫忘初衷，一起為台東縣創造幸福藝文城市，讓每位文化志工成為文化加值最重要的一顆螺絲釘。

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