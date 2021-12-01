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有錢也買不到「雞塊神隊友」　網支持：不然沒人要吃麥當勞

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞取消糖醋醬單買與加購的制度，讓不少粉絲感到難過。（圖／業者提供）

實習記者徐敬璇／綜合報導

麥當勞雞塊的「糖醋醬」受到許多人的喜愛，除了沾雞塊之外，也會被拿來搭配薯條等其他食材。近日有一名女網友難過的發文詢問「為何不能再單買糖醋醬」，貼文一出引起許多網友的共鳴，但也有人表示能理解這樣的制度，「可以單買沾醬的話，大家就不買麥當勞的雞塊了！」

一名女網友11月29日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，去買麥當勞的時候發現糖醋醬竟然不能單點了，傷心的詢問「為什麼」，以往購買麥克雞塊時都會隨餐附一盒糖醋沾醬，也可以用5元加價購買，但這項服務卻在最近默默取消了。

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許多網友紛紛表示，「糖醋醬是靈魂，靈魂不能和肉體分開賣」、「我都沾不夠」、「少了糖醋醬，就不是麥克雞塊了」、「進貨量有限，要保證每份雞塊都能分到一盒糖醋醬！」、「早知道多囤一些」，也有人推測，是因為太多人都覺得自己炸的冷凍雞塊口感差不多，所以都只單買糖醋醬就走，「可以單點糖醋醬的話，每個人都買外面便宜的雞塊就好啦，麥當勞當然要改變遊戲規則」。

對此，台灣麥當勞曾表示，因全球航運供貨不穩定，導致缺乏原物料來大量製造糖醋醬，從今年八月初開始，會暫停提供單獨購買或加點麥克雞塊沾醬的服務。

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