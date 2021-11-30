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在家爽吃！「義式香烤無骨雞腿排」冷凍包來了　脆皮+嫩肉太罪惡

▲▼繼光香香雞推碳烤熟凍雞腿排。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞又有最新碳烤熟凍雞腿排冷凍包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

在家輕鬆嗑腿排！繼美式炸雞、台式鹹酥雞後，人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」又推出全新「香烤雞腿排」冷凍包了，這次主打義式風味，將無骨雞腿排放進義式香料醃製後進行烤製，打造酥脆的烤腿排滋味，即日起正式開賣。另，麥當勞近日也有罪惡炸蝦天婦羅堡，12月28日前限時吃，不能放過。

▲▼繼光香香雞推碳烤熟凍雞腿排。（圖／繼光香香雞提供）

▲碳烤冷凍雞腿排氣炸後擁有酥脆外皮。

繼光香香雞最新「熟凍香烤雞腿排」冷凍包登場了，嚴選5大塊無骨雞腿排，先是以義式香料醃製入味，接著經過烤製再包裝，在家只要輕鬆用氣炸鍋就能開吃，大口咬下可是能吃到酥脆外皮、多汁雞肉，讓人忍不住一口接一口，即日起於各大電商通通買得到，還享最高74折優惠。

▲▼麥當勞推「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」、「雙蝦天婦羅堡」。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」、「雙蝦天婦羅堡」限時開吃。

另，麥當勞「Signature 極選系列」繼松露、酪梨後，近日也將太平洋白蝦製成「炸蝦天婦羅」入堡了，首推海陸雙拼的「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」，太平洋白蝦裹粉後進行油炸，搭配厚實四盎司安格斯牛肉，再佐以濃郁的青檸蒔蘿醬，最後夾進整片原葉生菜、切達起司，大口咬下口感超豐富，還有「雙蝦天婦羅堡」選擇，即日起至12月28日限時開吃或售完為止。

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