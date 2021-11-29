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繼光香香雞買1送1、麥當勞加1元多1件！5大速食店最新優惠一次看

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲5大速食店優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

月底荷包空空沒關係，限時優惠先衝吃一波！《ETtoday新聞雲》整理5大速食店最新小確幸，像是漢堡王、繼光香香雞、SUBWAY可以直接爽吃炸雞、漢堡買1送1，而麥當勞則推麥克雞塊、OREO冰炫風加1元多1件，通通不能放過。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推年末最殺香香炸雞買1送1。

●麥當勞
麥當勞「年終振興優惠券」重磅登場，至12月28日祭出5大優惠組合，其中，最划算的就是「加1元多1件」，包括麥克雞塊、OREO冰炫風、美式那堤等通通有，且早餐時段、一般時段皆享優惠；再來是100元吃超爽大餐，包括麥香魚、麥香雞、吉事牛3主餐搭配4塊麥克雞塊、小薯、小杯飲料，只要100元就能吃到，另也有150元的組合。

除外還有「雙人共享200元起」、「套餐飲料免費升級」、「有氧雙人早餐75折吃」等3大優惠等領，整張優惠券直接狂省2860元，並開放門市、得來速、數位自助點餐機皆可使用。

●繼光香香雞
繼光香香雞年末最殺「香香炸雞買1送1」，12月2日至5日凡於門市購買「大份香香炸雞」就送「中份香香炸雞兌換券」，炸雞控不能放過，提醒兌換券使用期限為12月6日至2022年1月2日。繼光香香雞的香香炸雞是由數10種辛香料細膩醃漬，入味後現點現炸，外酥內軟的多汁口感可是深受不少人喜愛。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王9大夯品買1送1。

●漢堡王
漢堡王至11月30日祭出天天「9大限定夯品買1送1」，包含花生培根牛肉堡、小華堡、水牛城雞塊、大薯、中杯冰綠茶、咖啡聖代及、早餐限定薯球等都有，還有2款新品起士海陸堡鱈魚、美式辣薯球牛肉堡也享買1送1優惠，期間凡於官網訂餐滿額還可享4塊雞塊、洋蔥圈免費吃。提醒此活動不適用機場、兒童樂園、竹科台積P1 、台中美光、南科台積店等門市。

另，同步還有最新「歲末嗨吃限定優惠」，漢堡王祭出24種全新抗漲優惠下殺5折起，包括買1送1、超值單點、個人超省餐及雙人激省餐共4組合，即日起至2022年1月17日限時吃。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王年末加碼24種全新抗漲優惠下殺5折起。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

●拿坡里
拿坡里於門市祭出「戰斧雞腿買3送1」優惠活動，即日起至12月10日免優惠券直接爽吃買3送1，4隻戰斧雞腿下殺75折，至11月30日前還有購買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅。

●SUBWAY
SUBWAY最新「超值優惠券」祭出4大激省優惠組合，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲SUBWAY超值優惠券。

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