Google街景出現「刷卡斷臂」　街景車司機上班買麥當勞被抓包　

▲Google街景出現一隻正在刷卡的斷臂。（圖／截自「@googlemapsfun」抖音）

實習記者徐敬璇／綜合報導

女Google街景服務可幫助民眾了解環境、避免迷路，不過有時也會出現有趣畫面。英國Google街景的一間麥當勞得來速窗口前，即出現一隻正在刷信用卡付費的詭異斷臂，原來是街景車司機在工作時直接開車跑去買食物，偷懶被抓包的場面讓網友笑翻，推測可能會是「最慘的被解雇案例」。

據英國《每日鏡報》報導，英國東部的約克郡（York）有一名街景司機，在上班時間開著街景車去買麥當勞，整個偷懶過程被街景車360度記錄，還在畫面中留下了他刷卡的手臂和信用卡，丟臉的失態畫面將永久留在Google地圖裡。

眼尖的網友「@googlemapsfun」在抖音上分享這截得來速窗口前的詭異斷臂，影片至目前的觀看次數已超過440萬，搞笑畫面引起網友熱烈討論，「Google地圖餓了嗎？」、「還好信用卡沒露出卡號，不然就更糗了」、「這工作是在車上放鬆吧？」「真巧，這是我家附近的麥當勞！」、「這應該是被解雇的最慘案例」、「老闆現在知道他在上班時間吃漢堡了，他一定很後悔去麥當勞」。

據了解，Google街景服務可以建立、查看與分享街景圖像，讓使用者能深入探索各地景點，網站包含360度全景拍攝相片、路徑相片，並用連結全景照片的方式提供街景服務。