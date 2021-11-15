泰國妹做「全套」！完事後卻退費　身上突冒不明紅斑...他嚇傻

▲泰國妹做全套完事竟退費，讓原PO非常不安。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

一名男子日前在網路上約到一小時3000元的泰國個工妹，兩人做全套完事後，對方竟堅持不收錢，把錢退還給他，讓他當場嚇得趕緊逃離，沒想到回家後隔幾天手臂卻開始出現不明紅斑，他非常緊張的去抽血驗愛滋及梅毒。今天收到檢驗結果通知，確認沒有染上性病，讓他終於放下心中大石。

一名男網近日在臉書社團「爆廢公社」發了幾篇文，起因於他在10月30日上網約了一名泰國個工妹，兩人談好在南投草屯一處賓館進行性交易，1小時全套3000元，結果對方在完事後竟退還款項，讓他驚訝地連問3次「Are u sure?（妳確定嗎？）」泰國妹也點頭表示不收錢，奇怪行徑讓原PO相當不解，拿了錢就快步離開。

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該網友事後回想「可能我陽痿又沒有洗澡」，不過沒想到完事後幾天，原PO本月4日又發文表示手臂出現不明紅疹，讓他驚恐地說「該寫遺書？QQ」。7日又發文表示手臂再增加4顆紅斑，皮膚科醫生認為他的症狀並非性病只是「濕疹」，但原PO仍不放心，堅持抽血檢驗，花了2800元去檢驗所驗hiv-Rna-PcR，直言「每晚睡不下去.....恐愛症上身」。

▲原PO在性交易後，手上出現不明紅斑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

該網友還PO出一段與醫師的談話，該醫師在診間說他的血液數值正常，還要他去捐血，就能順便檢驗是否為HIV，他當下聽到相當傻眼，認為醫師竟然鼓勵病患捐血驗性病。

原PO不僅跑診所、醫院，也到檢驗所抽血檢查，所幸檢驗所最後通知一切沒事，他也終於鬆了一口氣，二週以來心中的大石總算放了下來。

▲原PO因手上出現紅斑去檢驗hiv-Rna-PcR。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）