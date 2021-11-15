「把我當男客練習」下藥性侵15歲少女　補習班主任重判7年2月

▲蕭姓男子為高雄某補習班之班主任，在得知少女小花缺錢花用後，竟像小花佯稱願以2萬元代價媒介小花性交易。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄市某短期補習班之蕭姓班主任，在得知15歲的少女小花（化名）缺錢花用後，竟在2019年向小花佯稱，欲以2萬元的代價媒介小花和同性戀女子做交易，後蕭男竟向改稱性交易對象其實是「男客」，要求小花先將其當作男客練習，並在小花的飲料內下藥，將她載往摩鐵性侵得逞。高雄高分院審理後，依法判其有期徒刑7年2月。

蕭姓男子為高雄某文理短期補習班之班主任，因而認識前來補習的15歲少女小花，蕭男在得知小花缺錢花用後，竟在2019年4月向小花佯稱，欲媒介小花以2萬元的代價和同性戀女子性交易，讓小花誤以為真後而同意。未料，小花依約赴約後，蕭男在將小花載往摩鐵的路上竟對小花表示，性交易的對象其實是「男客」，要求小花先將他當成男客練習，卻被小花拒絕，但蕭男仍不罷手，偷偷在小花的飲料內摻入含有Zolpidem成分，服用會會使人意識模糊的藥物，待藥效發作小花陷入意識模糊、無力抵抗的狀態，對其性侵得逞，並拍下小花的裸照。

直到藥效退了，小花甦醒後，蕭男再當場交給小花1萬元現金，並將小花載回家，不過當小花清醒後卻發現自己衣衫不整，且感覺頭暈、頭痛、想吐等狀態，和前男友抱怨，前男友一聽驚覺狀況不對，轉告給小花的家人，小花的家人才趕緊將小花帶去就醫並報警處理。

▲小花清醒後察覺發現衣衫不整，且身體仍有不舒服情形，驚覺可能被下藥，不斷追問蕭男，蕭男才坦承有在飲料中加入安眠藥。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



蕭男應訊時向檢察官坦承確實有讓小花喝下摻有Zolpidem藥物成分的檸檬紅茶等情事，惟強調並沒有以藥劑對小花強制性交等犯行，會讓小花喝下藥物只是因為小花會緊張，因此才在徵得小花同意後，將可以和緩緊張情緒、放鬆之藥劑摻入小花的飲料內，何況當天小花意識清楚還邊和前男友傳訊息聊天。

不過2審法官審酌小花和前男友和與蕭男的對話發現，小花期間曾不斷向男友表示頭暈、想吐等不舒服情勢，而小花事後更質問蕭男「放了什麼藥」、「做了什麼」、「我不舒服想去醫院」，蕭男回以「妳好好睡一覺就好了」、「那是我平常吃的感冒藥啦」、「睡一覺就好了」，小花再傳送「我覺得你有對我做什麼，身體很不舒服」等語，最後蕭男才指出是感冒藥中混有安眠藥而搪塞過去。

高雄高分院審理後認為，從上述對話紀錄來看，小花在案發前根本不知道其喝下的飲料有被加入藥物，因此才會詢問蕭男，但蕭男仍避重就輕的回答加入的藥物僅為感冒藥，直到小花追問才坦承有加入安眠藥等語，不採信蕭男與其辯護人的證詞，審酌蕭男為補習班之班主任，為人師表本應謹言慎行，對學生善盡教育與照顧之責，其竟明知小花僅為15歲少女，涉世未深又有金錢需求，假借媒介性交易名義將小花約出，還在小花的飲料內摻入藥物，對其性侵得逞，戕害小花甚深，衡量其事後以70萬元和小花達成和解，依以藥劑犯強制性交等罪，判其有期徒刑7年2月。