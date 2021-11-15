　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「把我當男客練習」下藥性侵15歲少女　補習班主任重判7年2月

▲桃園市戴姓男子於2018年間與13歲少女透過交友軟體認識，竟以「三日情人」陪酒聊天給2萬5千元誘騙少女前後四次上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲蕭姓男子為高雄某補習班之班主任，在得知少女小花缺錢花用後，竟像小花佯稱願以2萬元代價媒介小花性交易。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄市某短期補習班之蕭姓班主任，在得知15歲的少女小花（化名）缺錢花用後，竟在2019年向小花佯稱，欲以2萬元的代價媒介小花和同性戀女子做交易，後蕭男竟向改稱性交易對象其實是「男客」，要求小花先將其當作男客練習，並在小花的飲料內下藥，將她載往摩鐵性侵得逞。高雄高分院審理後，依法判其有期徒刑7年2月。

蕭姓男子為高雄某文理短期補習班之班主任，因而認識前來補習的15歲少女小花，蕭男在得知小花缺錢花用後，竟在2019年4月向小花佯稱，欲媒介小花以2萬元的代價和同性戀女子性交易，讓小花誤以為真後而同意。未料，小花依約赴約後，蕭男在將小花載往摩鐵的路上竟對小花表示，性交易的對象其實是「男客」，要求小花先將他當成男客練習，卻被小花拒絕，但蕭男仍不罷手，偷偷在小花的飲料內摻入含有Zolpidem成分，服用會會使人意識模糊的藥物，待藥效發作小花陷入意識模糊、無力抵抗的狀態，對其性侵得逞，並拍下小花的裸照。

直到藥效退了，小花甦醒後，蕭男再當場交給小花1萬元現金，並將小花載回家，不過當小花清醒後卻發現自己衣衫不整，且感覺頭暈、頭痛、想吐等狀態，和前男友抱怨，前男友一聽驚覺狀況不對，轉告給小花的家人，小花的家人才趕緊將小花帶去就醫並報警處理。

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小花清醒後察覺發現衣衫不整，且身體仍有不舒服情形，驚覺可能被下藥，不斷追問蕭男，蕭男才坦承有在飲料中加入安眠藥。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

蕭男應訊時向檢察官坦承確實有讓小花喝下摻有Zolpidem藥物成分的檸檬紅茶等情事，惟強調並沒有以藥劑對小花強制性交等犯行，會讓小花喝下藥物只是因為小花會緊張，因此才在徵得小花同意後，將可以和緩緊張情緒、放鬆之藥劑摻入小花的飲料內，何況當天小花意識清楚還邊和前男友傳訊息聊天。

不過2審法官審酌小花和前男友和與蕭男的對話發現，小花期間曾不斷向男友表示頭暈、想吐等不舒服情勢，而小花事後更質問蕭男「放了什麼藥」、「做了什麼」、「我不舒服想去醫院」，蕭男回以「妳好好睡一覺就好了」、「那是我平常吃的感冒藥啦」、「睡一覺就好了」，小花再傳送「我覺得你有對我做什麼，身體很不舒服」等語，最後蕭男才指出是感冒藥中混有安眠藥而搪塞過去。

高雄高分院審理後認為，從上述對話紀錄來看，小花在案發前根本不知道其喝下的飲料有被加入藥物，因此才會詢問蕭男，但蕭男仍避重就輕的回答加入的藥物僅為感冒藥，直到小花追問才坦承有加入安眠藥等語，不採信蕭男與其辯護人的證詞，審酌蕭男為補習班之班主任，為人師表本應謹言慎行，對學生善盡教育與照顧之責，其竟明知小花僅為15歲少女，涉世未深又有金錢需求，假借媒介性交易名義將小花約出，還在小花的飲料內摻入藥物，對其性侵得逞，戕害小花甚深，衡量其事後以70萬元和小花達成和解，依以藥劑犯強制性交等罪，判其有期徒刑7年2月。

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
「小雪」恐現入秋最強冷空氣！　最低溫時間曝
快訊／陳時中旁美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會要查了
真的全品項免費喝！　中這「27組末碼」快衝
尹衍樑千金經歷超狂！不入千億潤泰集團原因曝光
標錯價「2包19元」！　老董認賠200萬：會出貨
瑪莎惡少集團赫見「金髮妹幹部」！　4名車一字排開
快訊／又縮水！國民黨爆：高端認證國剩2國
快訊／彰化民宅惡火　母女慘被燒成焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／武界壩異常洩洪釀4死！台電員工認了疏失　下場曝光

和男友吵架心情不好怒離家　台東17歲少女突跌落4米高橋下

苗栗頭份改裝車橫行　警周末夜開18張罰單！查獲2級毒品

苗栗男隨機偷未上鎖自行車　3天得手5輛賤賣300餘元

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！幹部赫見金髮妹　4名車一字排開超壯觀

18歲男時速90剎不住！撞死違規過馬路8旬嬤　不給緩刑原因曝

快訊／樹林三興市場便當店火警！濃煙狂竄　警消急灌救

「把我當男客練習」下藥性侵15歲少女　補習班主任重判7年2月

15人溯溪團困七重天瀑布！領隊「卡25m山壁」…最新搜救計畫曝

快訊／彰化民宅暗夜突起惡火　母女受困2樓慘被燒成焦屍

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

快訊／武界壩異常洩洪釀4死！台電員工認了疏失　下場曝光

和男友吵架心情不好怒離家　台東17歲少女突跌落4米高橋下

苗栗頭份改裝車橫行　警周末夜開18張罰單！查獲2級毒品

苗栗男隨機偷未上鎖自行車　3天得手5輛賤賣300餘元

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！幹部赫見金髮妹　4名車一字排開超壯觀

18歲男時速90剎不住！撞死違規過馬路8旬嬤　不給緩刑原因曝

快訊／樹林三興市場便當店火警！濃煙狂竄　警消急灌救

「把我當男客練習」下藥性侵15歲少女　補習班主任重判7年2月

15人溯溪團困七重天瀑布！領隊「卡25m山壁」…最新搜救計畫曝

快訊／彰化民宅暗夜突起惡火　母女受困2樓慘被燒成焦屍

好大面子！讓五月天阿信、瑪莎親自出馬　她爽喊：很罩的老大　

作家白先勇、聯發科董事長蔡明介　獲台大名譽博士

快訊／武界壩異常洩洪釀4死！台電員工認了疏失　下場曝光

電動巴士搭載「中國電芯」曾釀火燒車　立委曝750輛已上路

外送員獲差評持刀上門「割喉2顧客」19歲正妹丟命　竟因一杯奶茶

苗縣府環保局裝設「微型感測器」　改善工業區內空氣品質近2成

柯瑞22投僅7中！勇士7連勝遭黃蜂中斷　灣區舊將成功復仇

超模當伴娘「馬賽克挖空裙」被罵翻！　曬S曲線僅遮兩點搶鏡成功

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

Hyundai Tucson、福斯Polo現身油耗測試！年底車市還有重點壓軸

黑鳶爸開心送魚回家：孩子吃飯囉 一瞬間腳滑「整尾消失」全家傻眼

社會熱門新聞

竹聯幫大哥半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

最後身影曝！竹聯大哥橫死　弟幫穿壽衣驚見駭人畫面

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

雲林兩派談判鬥毆　2人重傷

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

竹聯太極堂大哥死因曝！半裸橫死草叢　高大成說話了

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！4名車一字排開

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

員林深夜競車追逐變鬥毆　 下車秒抄高爾夫球桿追打

台鐵深夜平交道事故　這路段單向通車

楊梅24歲軍人營區輕生！送醫搶救不治

砂石車輾斃女碩生　司機：10職業駕駛有10人看不到

國三南下60.1K火燒車！　烈焰沖天駕駛驚逃

更多熱門

相關新聞

2022台灣燈會在高雄　主視覺首曝光

2022台灣燈會在高雄　主視覺首曝光

高雄市長陳其邁15日與交通部共同於臉書公布2022台灣燈會的主視覺，宣告2022台灣燈會在高雄，愛河灣與衛武營蓄勢待發的光芒，將讓這座城市繼跨百光年之後，再次沸騰。為了呼應燈會主題，主視覺設計藉由一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，以繽紛的色彩，揭示高雄城市的熱情爽朗，與燈會作品的精彩多樣。

柴山機車插超長樹枝！當地人親曝原因

柴山機車插超長樹枝！當地人親曝原因

宜蘭15歲少女為愛翹家　藏高雄小男友家頂樓

宜蘭15歲少女為愛翹家　藏高雄小男友家頂樓

屏東傳補習班老師藤條打學童　還用刮痧滅證

屏東傳補習班老師藤條打學童　還用刮痧滅證

燁联集團進駐屏東　砸92.8億蓋醫院

燁联集團進駐屏東　砸92.8億蓋醫院

關鍵字：

高雄補習班性交易同性戀下藥強制性交

讀者迴響

熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

竹聯幫大哥半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

最後身影曝！竹聯大哥橫死　弟幫穿壽衣驚見駭人畫面

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面