草莓田一天掉一輛車！　通過大湖這條小徑「比考駕照還難」　



▲大湖一條草莓園小徑，一連2日都發生掉車意外。（圖／翻攝黃惠琴臉書，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗大湖鄉湖安橋（大湖二橋）封閉施工拆除改建不到1周，一連兩日連續發生轎車不慎翻落草莓田意外，大湖鄉民代表黃惠琴PO網嘆氣，「看著他在我面前下去的，壓的好有技術性，沒破壞到太多草莓園裡，不然園主可真頭痛，真的要請小車繞道而行」。

大湖鄉大湖二橋是市區重要聯外橋梁，因橋面高度不符合河川治理計畫，有影響水流之虞，縣政府爭取中央補助9000萬元改建，11月8日至明年5月30日封閉施工，工程單位同時規畫替代道路供用路人參考。

▲▼黃慧琴PO文說，看著他在我面前下去的，壓的好有技術性，沒破壞到太多草莓園裡，不然園主可真頭痛，真的要請小車繞道而行。

大湖鄉民代表黃惠琴一連兩天目睹轎車為了抄捷徑，結果在小徑翻車，跌落草莓田，雖沒有造成人員受傷，但是財務上損失勢必少不了，因此PO網提醒「小車請繞道而行」。

網友們紛紛表示意見，普遍認為進入捷徑「比考駕照難度更高」，真的不好開，不少駕駛人也差點掉下去。網友建議，大湖草莓逐漸要進入盛產期，勢必大批遊客湧入，大湖二橋拆除造成的交通衝擊，勢必更加嚴峻，請公所和施工單位思考一下搭便橋的可行性。

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