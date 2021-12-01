雙城論壇規模縮減改線上　柯文哲續辦當兩岸對話窗口

▲台北市長柯文哲續辦雙城論壇，扮演兩岸溝通的官方窗口。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

一年一度的台北上海雙城論壇12月1日正式登場，儘管今年是由上海方主辦，但受限於疫情因素，雙方延續去年規劃採線上視訊的方式進行。在兩岸關係仍趨緊張的情勢下，柯文哲堅持續辦論壇，希望實質的交流，保留住兩岸間僅存的官方溝通平台，確保兩岸「有通沒斷」。

雙城論壇在2010年、前市長郝龍斌任內首度於台北市舉辦，此後便維持1年台北、1年上海輪流舉辦的模式。在當時國民黨執政背景下，被視為兩岸交流的一大突破；2016年民進黨政府上台後，兩岸關係急凍，雙城論壇在柯文哲的堅持下續辦，成為兩岸唯一的官方交流平台，這個論壇從無到有，迄今也正式邁入第十二個年頭。

受到疫情影響，今年不論國人要跨出國門，或是境外旅客要來台，無不處處受到限制。由於雙城論壇的舉行與兩岸間的溝通向來受到關注，在有了去年以視訊方式舉行的先例後，台北與上海雙方今年也同意延續視訊舉辦的規劃，以減少移動與時間成本。

對於繼續舉辦雙城論壇讓有些人認為在現今的兩岸關係氛圍下不宜，但柯文哲的想法是，正因兩岸有衝突才需溝通，而相關內容市府方面也早已當面向陸委會主委邱太三說明，會謹守身份不觸碰統獨議題，請陸委會不用擔心。

同時，柯文哲也再三強調，雙城論壇的定義就是「解決兩岸人民之間重要民生議題」，不會讓台獨、統一等無關緊要的事情，破壞雙城論壇的進行，也要透過交流增加善意、降低敵意。