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雙城論壇貴賓禮品曝光！上海設計主視覺　限量悠遊卡象徵「2市圓融圓滿」

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日下午2時30分舉辦，此次輪到上海方主辦，但受到新冠肺炎影響，最終採視訊進行。此次台北市政府致贈給貴賓的禮物，包括帆布袋、口罩、4支原子筆和1張限量悠遊卡，悠遊卡主視覺是由上海方設計，擁有2市地標，一旁的球則象徵圓融圓滿。

根據台北市政府的規劃，今年雙城論壇規模縮小，取消過往的分論壇，整場僅只有1小時30分鐘，僅邀請和論壇議題相關的府外產學界代表、府內相關局處人員，並於下午2時30分在晶華酒店正式開始，先由上海市長龔正致詞，接著輪到台北市長柯文哲，兩人共10分鐘，隨後進行2場演講，台北市派出副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘，而上海市則是副市長陳通、秘書長馬春雷。

此次台北市政府贈送給貴賓的禮物，分別為帆布袋、口罩、4支原子筆和1張限量悠遊卡，台北市政府發言人陳智菡接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，此次主視覺是由上海方設計，台北市政府便延用至紀念物上，悠遊卡上擁有2市地標，左邊為東方明珠塔，右邊為台北101，而旁邊的圓圈則象徵城市之間交流達到圓融圓滿。

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▲2021台北上海雙城論壇，貴賓禮物包含悠遊卡、帆布袋、口罩等。（圖／記者林敬旻攝）

▲2021台北上海雙城論壇，貴賓禮物包含悠遊卡、帆布袋、口罩等。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼2021雙城論壇貴賓禮品。（圖／記者袁茵翻攝）

▲2021雙城論壇貴賓禮品，圖為限量悠遊卡。（圖／記者袁茵翻攝）

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