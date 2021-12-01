第11年了！雙城論壇今登場　仇長根：兩岸寒冬中一點暖意

▲台北市長柯文哲、上海市長龔正。（圖／記者林敬旻、趙禕攝）

記者任以芳／北京-上海報導

2021台北上海城市論壇今（1日）登場，雙方以視訊會議的方式舉行，台北與海設有會場。即使兩岸關係緊繃加上疫情影響，雙城論壇每年如期舉行已經邁入第十一個年頭。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的涉台學者也表示，「這是寒冬帶來一點暖意。」即使現在台海關係比較艱難，活動還是如期舉辦，即使來得晚，卻為緊繃兩岸捎來好消息，值得肯定。

今年5月台灣爆發本土疫情，大陸各省市也有部分染情病例，雙城論壇時間延期遲遲未定，外界曾研判有停辦的可能性。隨著台北與上海積極推動，克服疫情採取視訊方式舉行，台北市長柯文哲、上海市長龔正受過直播致詞，充分顯示雙方都有釋放善意的誠心。

▲ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根表示，「這是一件好事情，也是寒冬中的一點暖意，外界樂觀其成。」這次活動最殊意義在於兩岸關係處於緊張對立的狀態，雙城依然克服困難舉辦活動，值得肯定。

隨著雙城論壇拉開正式拉開今年兩岸交流序幕，早在活動之前，大陸官媒也是抱持樂觀態度報導。大陸解放軍日報昨30日表示，「兩岸都是中國人，滬台更是一家親。每年舉辦的雙城論壇以實實在在的成果提升兩市民眾獲得感。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

12月的兩岸難得迎來熱鬧氛圍，首先是今天台北上海雙城論壇，緊接著江蘇南京於7日舉行兩岸企業家峰會，廈門9日到11日將舉行海峽論壇，外傳國民黨主席朱立倫擬視訊與會。大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「大陸樂見兩岸進一步深化各領域的交流合作，有助於推動兩岸關係和平發展。」

上海東亞研究所助理所長包承柯受訪時則說，「中美對抗的之下的兩岸局勢即使十分嚴峻，大陸方面還是繼續推動兩岸和平交流，足以顯示北京堅定的心以及和平發展的前景依然被期待。」

至於面對台灣內部質疑聲音，台北市長柯文哲也表示，五月初已經親自拜訪陸委會主委邱太三，要簽署的MOU也都有送陸委會。他保證謹守身分處理民生議題，論壇交流聚焦民生焦點，不會涉及意識形態、統獨等議題，純粹兩個城市交流。