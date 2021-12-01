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今年聚焦民生、防疫經驗　包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流

▲▼中國經濟，上海，經濟成長，浦東，金融區，外灘，陳家嘴。（圖／視覺中國）

▲2021台北上海城市論壇，今（1日）舉行視訊會議。（圖／視覺中國）

記者任以芳／北京-上海報導

延期多時的2021台北上海城市論壇，今（1日）舉行視訊會議。台北市長柯文哲也表示，已經拜訪過陸委會主委邱太三，要簽署的MOU也有送陸委會，論壇只聚焦民生、防疫經驗交流。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問涉台學者包承柯指出，雙城論壇多年來交流有不少實質經驗，尤其未來養老退休也是關鍵的問題，透過多樣化的社會交流，預期將帶來更多實惠的幫助。

從2010年起舉行的雙城論壇到今年已經邁入第11屆，簽訂36項交流合作備忘錄。今年論壇以「疫情防控常態化下的城市數位化轉型」為主題交換防疫經驗，並且簽署三項合作備忘錄（MOU），分別是動物園、國樂團，以及創新科技等3領域交流與合作。

▲時任上海市長韓正於2010年赴台參加首屆滬台雙城論壇。（圖／翻攝中國政府網）

▲時任上海市長韓正於2010年赴台參加首屆滬台雙城論壇。（圖／翻攝中國政府網）

回顧2010年首屆雙城論壇，上海對台北市1999市民當家熱線、生活垃圾分類回收、快速補辦身份證件等服務很有興趣，多年來兩地公務員互相交流學習，實際獲益良多。

談起雙城論壇對兩岸的實際意義？接受《東森新媒體ETtoday》訪問的上海東亞研究所助理所長包承柯受訪時說，城市發展互相溝通很重要，比如全世界都面臨養老退休、少子化等社會福利政策，台灣各方面做得很不錯，大陸上海也在跟著跟著學習，這樣一種正面的社會交流，非常有益。

▲▼上海東亞研究所助理所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

▲上海東亞研究所助理所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

包承柯說，雙城論壇能夠10多年一直維持下來，關鍵在於雙邊交流的課題內容還在拓寬。通過不同的城市交流，上海一直是城市發展為楷模榜樣，大陸很多城市跟著逐步推廣。同樣的，台北市做出成績，自然而然成為台灣其他城市經驗借鑒，這些多年累積的交流經驗非常有意義，

如同台北市長柯文哲所言「交流總比斷交好。」回顧近年兩岸政治關係緊張，雙城論壇也肩負城市交流的特殊責任，尤其是城市管理，城市未來需求，社會福利提升，包括老年福利、小孩福利，教育福利。即使兩岸十分緊繃狀態下，透過這些真實的交流，雙城論壇存在的結構和和帶來的和平價值是非常重要。

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