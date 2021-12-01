全文／高嘉瑜不忍了！15問淚崩回應林秉樞施暴　還被「逼簽切結書」

政治中心／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，今（1）日上午現身立法院開記者會說明。高嘉瑜強忍淚水訴說被林男施暴的經過，也感謝外界的支持跟鼓勵，希望自己是最後一個的受害者，並鼓勵所有受害女性勇敢面對站出來。

高嘉瑜：對不起讓大家擔心，事發到現在，很多人關心我，沒想到我會成為社會新聞，這事件的主角。這段期間見識到人性最黑暗恐怖的一面，在人生成長經驗中沒遇過類似這樣的人，當下第一時間，覺得非常驚慌失措錯害怕，就是...遇到這樣的一個，這麼恐怖的人。

有很多很好的人、善良的人知道後想幫我，還是有很多很好的人支持著我，我自己接到了一些林姓男子之前受害者試圖跟我聯絡，讓我知道，這過程中林男不只對我，之前交往過的女友都用類似手法方式、恐嚇脅迫，逼他們要順從。

我知道受害者不只我，我想說如果我是最後一個受害者，也算是在這件事情上有貢獻，過去很多被她傷害、受害的人女性，因為他種種暴力脅迫，隱忍不敢出面

林男會展示自己在政治圈、企業圈、學界有很多關係、人脈，用來突顯自己人脈、關係很好，有些弱勢女性的女性受到脅迫，一定不知道如何處理，很孤立無助。

有人位說，妳是立委怎麼還會被脅迫？身為女性，被另一半、男友脅迫時 ，內心百感交集，第一時間覺得非常丟臉，覺得事情怎麼會發生在我身上，很多人說要勇敢面對，如果我不勇敢，其他人怎敢站出來。

我常常想，平常我在媒體，給大家形象正面陽光，帶給大家歡笑，不管唱歌搞笑，希望呈現給大家的就是比較正面陽光的形象，所以（哽咽數十秒）身為一個公眾人物，遇到這種事，不知道該怎麼處理，我也沒讓家人知道。

第一時間覺得這是非常難看的事情，覺得老天爺也在幫我，這事變這樣...，壞事做盡，自然有天理循環。

昨天，經媒體報導後才知道，有這麼多事我都不知道，這個...識人不明非常抱歉，覺得自己真的很蠢。所以昨天我去警局提告傷害，要求林男把資料影片交出來，還有加告妨害自由、妨害電腦使用等等。發現他手機有很多不只我們之間不雅照片、影片，還有其他女友的照片影片，這事情發生後，我希望我是最後一個受害者。

提醒大家，面對這樣的事，多數人會選擇...我希望要勇敢面對站出來，藉此事件讓更多人知道，會有很多人支持你，多數人會選擇自己面對，自己承擔，可能不敢跟別人說，但我覺得...一旦大家知道，這都不是問題，會有很多人會了解你、關心你，給你力量。

Q：11／11發生施暴，13、14號驗傷，24號出席林母媽媽，為何有暴力行為 了還出席告別式？而11月30日周刊才爆料？

高嘉瑜：中間他一直控制我的手機等等，這過程中手上有我很多照片影片資料，所以他慣用手法是去脅迫女友，其他受害人也是。

第一時間在這樣的威脅、恐懼，盡量不激怒他，覺得先不要激怒他，等他母親告別式後處理。

他哀求我，母喪、有吃身心科的藥，有精神狀況問題，希望我能體諒他，這樣的狀況下，基於長輩對晚輩情誼，不管他這人怎樣，對他媽媽盡一份我該盡的義務。

但他做的太多，太令人無法接受的事情，我不能隱忍的原因是因為，太多女性，太多人被他傷害了，我只希望我是最後一個受害者，希望大家知道這樣的事有這樣的人，要小心保護自己。

Q：傷勢如何？施暴程度？

整個過程，我不想再去想了，我人生第一次遇到這種...當下對我施暴原因 有點匪夷所思，因為前男友傳小孩照片給我，請我幫他買小孩東西，他就抓我頭髮拖行，暴打我，然後當下我的臉都是血，整個過程從晚上10點多到天亮，他用我手機發文、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅我，過程中我不知道該怎麼辦。

當下我臉腫到我不知自己是誰，嘴巴裡都是血，他還勒我脖子，我都覺得我快死了。過程中，他有請飯店拿...冰敷袋、買藥，等等等....，但飯店的人，都沒覺得有奇怪的地方，手機又在他手上，我沒辦法離開那裏。

Q：飯店住客說林男塞錢給服務生，要求不要跟媒體爆料

他打我之前，把我包包東西丟走廊到處亂撒，我在撿東西時，飯店服務生有過來，還被他大聲喝斥，請服務生離開不能撿東西，他已經暴力了我當時也不知道該怎麼做，真的很... 覺得說，身為一個女性，面對這種事情，雖然我是立委但我也做不了什麼事。

Q：傷還好嗎？

週四（11/11）被打到去驗傷是禮拜天，已經隔四天了，當下過程中一直有冰敷擦藥等等，周日驗傷後，還是就是...不成人形啦，醫院醫生說，看過這麼多家暴，沒看過這麼嚴重的。

我自己也覺得，不敢讓大家知道，也不敢讓家人知道，家人也很擔心...，發生這種事，很多人覺得是不是自己怎麼樣...，發生女性身上更多，兩性關係裡，女性很多時候都是弱勢的，我們更要把這些事讓大家知道怎麼面對。

然後，我確實一開始沒處理好，沒有第一時間面對，甚至選擇逃避，甚至不敢面對，到現在我才覺得，可能自己在這過程才知道，家暴親密關係暴力是怎樣，才知道這會面臨怎樣的恐懼、身不由己的狀況，希望像我這樣的女性，大家要保護自己，跟身邊家人朋友請求協助。

Q：如何認識林秉樞

他一直在政治圈有認識的朋友，去年選立委時，他主動聯絡，說有很多建議想法，說認識很多人有很多意見，所以在這過程中才有密切聯絡，密切聯絡半年多才在一起。

這過程中，我只知道他認識政治界學界企業界，但真實狀況不清楚，到現在，也不知道他家在哪等等，對他在這方面很多人都被他騙。

Q：飯店是第一次施暴嗎？

對我施暴時，他說他第一次打女人，說不知道自己為何會這樣，他說這是因為母喪，長期吃身心科藥、壓力很大，頻頻道歉等等。飯店是第一次施暴。

Q：林秉樞被拘提時，房間有另一個女性，知道狀況嗎？

我不知道。媒體揭露後才知道，他可能同時跟不只一位女性交往，手機裡 也看到有其他女性照片、私密影片，也不知道情況是怎樣，媒體披露後才了解，知道他有同時跟很多女生交往狀況。

Q：林秉樞曾捐1萬元，是否藉此接觸

選舉時小額捐獻很多，他厲害地方是，跟政界很多人很熟，他會說他跟誰很熟，可以協助政策上，介紹很多朋友等等，我平常很少跟外界政商界應酬接觸，這方面我資訊...我不會查證了解，因資訊不對等落差，相信他的話，認識他的人應該跟我一樣，透過他的營造，覺得他很有辦法。

他也一直說她在國安單位工作，有很多人脈檢調都很熟，用這樣的方式，有很多人都誤信。

Q：網路謠傳切結書，寫我非常後悔？

他長期慣用脅迫逼迫簽文件拍影片，威脅拿這些東西，我是公眾人物，或其他女友都會這樣逼迫要順從，聽他指揮照他意思做，如果不照做，就會發動網軍抹黑攻擊，一般人受不了這樣的脅迫威脅，有很多女性面對這種不雅照、影片威脅，遇到時會非常無助。

Q：林秉樞什麼時候用影片威脅？

在一起大概2.3個月，就發現很容易暴怒、情緒失控，威脅恐嚇，逼你下跪，要求照他的話做，不照做就逼你照他意思，否則就威脅恐嚇，各式各樣他的話術、手法，對待女性的招式都是如出一轍的，但他就說他長期吃身心科藥，說自己有重度精神分裂，法律拿他沒辦法。

Q：前男友小馬是否去告別式鬧場？

小馬我很感謝他，他知道後很不能接受，要求林男出來談要銷毀資料。

小馬當天在靈堂，只是拿資料請殯葬人員轉交給林男，鬧場是林說的，但現場馬沒有任何動作影響儀式進行，覺得他很委屈，也感謝他為我出面幫我。

Q：何時跟小馬分手、跟林秉樞交往？

跟林男是今年交往，跟小馬分手已經很長一段時間，但有多工作上的事，政策、文宣，他都是我長期是從學生時代到當議員、立委，最重要的政策 、政治上的幕僚，所以他一直都對我很好。

沒想到，分手後交到的男友是這種人，沒想到自己過去長期跟同一人在一起，不知道外面世界這樣，識人不明、遇人不淑，事後想想，覺得自己很白癡。

Q：被毆打後，是否在告別式上報警，打給小馬？

被毆打到整個事情爆發過程中，林男用各種方式威脅恐嚇逼要聽他的話，他要求我告別式當天全程在場，依過去經驗若沒照做，他會找網軍散布不實謠言攻擊我，當下我不想激怒他，小馬現場沒鬧場，只是把文件交殯葬人員，這樣的狀況下，就應付他的要求，後續就想要怎麼面對這件事。

Q：網路謠傳，小馬有施暴過

小馬從沒對我施暴過，他一直很照顧我，頭腦文筆各方面能力都比我好，林男想藉此放出風向，轉移焦點，甚至他說他不是第一次打女人，我當下相信了，甚至媒體揭露他連媽媽都打，還說最愛媽媽，覺得自己怎麼那麼容易相信別人，可能過去被保護太好，覺得世界很單純，相信別人說的話，看來壞人非常多。

Q：什麼時候知道他會偷拍？

後來我發現他會偷拍，還常說我們剛講話都有錄音，身上有錄音筆，還會側錄，在不知情情況下拍照片影片，才知道這樣的習慣不只我，跟很多政治人物都有錄音。

我相信他不會傷害我，我覺得我真的是太天真了。

▼高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



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