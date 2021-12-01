快訊／林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

▲林秉樞遭檢方聲押禁見，移往法院開羈押庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，1日被移送法院開羈押庭。途中，林秉樞面對媒體提出3點聲明，也三度道歉，還說「嘉瑜、小馬你們操作贏了！」

林秉樞表示，很多人建議他不要講話，但他覺得，如果現在不講，以後可能就沒機會講了，「第一點，如果有傷害或對不起高嘉瑜的地方，我在這邊鄭重公開向她道歉！」

他說，「第二點，很多人說偷拍或有什麼性愛影片，絕對絕對絕對不是事實，但3次警詢的時候，我都有提出這個...我們相關親密影片，都是由嘉瑜本人掌鏡，也都沒有外傳。那...這個嘉瑜常常傳照片給我等等，沒有所謂偷拍或外流的問題。」

林秉樞指出，「第三點，拘禁是絕對沒有的事情，如果有的話，高嘉瑜怎麼會來參加我媽媽的告別式？怎麼會來靈堂？來關心？那如果交往期間有對不起她的地方，我再次鄭重向她道歉。」

至於施暴部分，林秉樞回應，「男生這樣就是不對，肢體衝突期間，我比她（高嘉瑜）高壯很多，確實讓她受傷，她個性確實不好，但我個性也很不好啦，那其他私事我就不便多說，只是讓她受傷，確實是我不對，這個沒有任何藉口，剛剛當庭我也有承認，但我絕對沒有拿影片來恐嚇她！」

林秉樞重申，他絕對沒有拿影片恐嚇，但施暴問題上高嘉瑜就是一個受害者，所以他再次鄭重道歉，對不起，「那嘉瑜跟小馬已經贏了，放我一馬！放我一馬！」

有媒體追問，一直強調高嘉瑜掌鏡，是不是想帶風向？林秉樞則駁斥，「沒有沒有沒有，我是強調『部分』是她掌鏡，我只是強調沒有偷拍，雙方都有（掌鏡）！但現在講這個很不堪，現在不適合講好不好？」

▼林秉樞表示，「嘉瑜、小馬你們操作贏了！」（圖／記者陳以昇攝）

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