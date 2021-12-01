高嘉瑜被林秉樞暴打一晚！「回想原因」反應超驚恐　下秒崩潰哽咽

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，在飯店裡「從晚上10點打到天亮」，她今日（1日）在記者會上還原整個過程，提到為何會遭到男友瘋狂暴打，原因讓她也有點匪夷所思，因為前男友傳小孩的照片給她，請她幫忙買一些小孩的東西，林男就生氣並抓住她的頭髮拖行，開始施暴。

高嘉瑜表示，整個過程她實在不想再去回想，她人生第一次遇到這種情況，「對我施暴原因，有點匪夷所思，因為前男友傳小孩照片給我，請我幫忙買小孩的東西，他就抓我頭髮拖行，暴打我，然後當下我的臉都是血，整個過程從晚上10點多到天亮」，在描述的過程中數度哽咽。

▲高嘉瑜1日在記者會上還原事件過程。（圖／記者屠惠剛攝）

她說，林秉樞後來還使用她的手機發文、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅她，過程中她真的不知道該怎麼辦，而且「當下我臉腫到我不知自己是誰，嘴巴裡都是血，他還勒我脖子，我都覺得我快死了」、「過程中，他有請飯店拿冰敷袋、買藥等，但飯店的人都沒覺得有奇怪的地方，手機又在他手上，我沒辦法離開」。

至於為何林男11月11日，她11月30日才在媒體曝光事件。她說，過程中林男一直控制她的手機，握有很多她的照片、影片資料，她才會覺得先不要激怒對方，後來林男哀求她，說因為母喪、有精神狀況問題，有吃身心科的藥，希望她能體諒。

▲林秉樞1日被警方逮捕。（圖／記者黃彥傑攝）

但是林秉樞實在做太多令人無法接受的事情，「我不能隱忍的原因是因為，太多女性，太多人被他傷害了，我只希望我是最後一個受害者，希望大家知道這樣的事有這樣的人，要小心保護自己」。

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