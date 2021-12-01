為何遭毆還去林男母喪告別式？　高嘉瑜：對方哀求「要我體諒他」

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打引起社會關注，她今（1）日上午現身立法院開記者會說明。媒體質提問，施暴事件發生時間點在11月中左右，但為何沒有選在第一時間報案，還在11月24日參加林男母親告別式，對此，高嘉瑜表示，當時被他威脅，基於長輩對晚輩的情誼，還是出席靈堂儀式盡自己的義務。

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



對於為何不是在被毆打的第一時間公布此事，高嘉瑜說，因為林男一直控制她的手機，這過程中他手上有很多片、資料，所以覺得第一時間不敢去激怒他。

高嘉瑜表示，第一時間在這樣的威脅、恐懼下，盡量不激怒他，覺得等他母親告別式後再處理，對方也哀求，因為自己母喪，還有吃身心科的藥，希望能體諒他。

高嘉瑜說，在這樣的狀況下，基於長輩對晚輩情誼，不管他這人怎樣總是盡一份自己該盡的義務，但他做的太多、太令人無法接受的事，「我不能隱忍的原因是因為太多女性、太多人，被他傷害了，希望我是最後一個受害者，希望大家小心、保護自己。」

高嘉瑜指出，林男說是第一次打女人，自己當下也相信了，到昨天新聞出來才知道，他不只打女友、連媽媽都打，但林男平常一直說，最愛的就是媽媽，「自己怎麼那麼容易相信別人，可能過去被保護得太好，覺得世界很單純，壞人非常多，真的要小心。」

其他人也看了這些新聞...

►快訊／高嘉瑜崩潰痛哭：若我不勇敢面對 其他受害者怎麼敢站出來

►高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行 「我覺得快死了」

►快訊／受害者不只一人 高嘉瑜曝：林秉樞前女友都被恐嚇脅迫順從

其他相關新聞...

►林秉樞拿吃身心科藥、母喪當藉口 求高嘉瑜原諒「第一次打女人」

►揭林秉樞恐怖行徑 高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

►照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血 雙腿破皮見血



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。