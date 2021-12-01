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為何遭毆還去林男母喪告別式？　高嘉瑜：對方哀求「要我體諒他」

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打引起社會關注，她今（1）日上午現身立法院開記者會說明。媒體質提問，施暴事件發生時間點在11月中左右，但為何沒有選在第一時間報案，還在11月24日參加林男母親告別式，對此，高嘉瑜表示，當時被他威脅，基於長輩對晚輩的情誼，還是出席靈堂儀式盡自己的義務。

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明 王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

對於為何不是在被毆打的第一時間公布此事，高嘉瑜說，因為林男一直控制她的手機，這過程中他手上有很多片、資料，所以覺得第一時間不敢去激怒他。

高嘉瑜表示，第一時間在這樣的威脅、恐懼下，盡量不激怒他，覺得等他母親告別式後再處理，對方也哀求，因為自己母喪，還有吃身心科的藥，希望能體諒他。

高嘉瑜說，在這樣的狀況下，基於長輩對晚輩情誼，不管他這人怎樣總是盡一份自己該盡的義務，但他做的太多、太令人無法接受的事，「我不能隱忍的原因是因為太多女性、太多人，被他傷害了，希望我是最後一個受害者，希望大家小心、保護自己。」　

高嘉瑜指出，林男說是第一次打女人，自己當下也相信了，到昨天新聞出來才知道，他不只打女友、連媽媽都打，但林男平常一直說，最愛的就是媽媽，「自己怎麼那麼容易相信別人，可能過去被保護得太好，覺得世界很單純，壞人非常多，真的要小心。」

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高嘉瑜家暴林秉樞

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