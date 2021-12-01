高嘉瑜淚訴飯店錯失救援　侯友宜：各行各業見暴力「要勇於通報」

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／新北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，今（1）日10時30分在律師李永裕的陪同下舉行記者會，淚訴還原被暴打過程，並質疑飯店漠視求救訊號。由於高遭到施暴的馥都飯店就位在新北市，新北市長侯友宜1日被問到是否要請觀旅局加強訓練和宣導，侯友宜表示，只要發現周遭的人被家暴，要勇敢站在正義的一方，站出來檢舉通報，此外，也希望不管各行各業，只要看到有人受到家庭暴力，都應該要勇於出來通報，讓警方介入阻止。

高嘉瑜說明當晚過程，她說，當下林秉樞施暴的原因，她也覺得匪夷所思，「前男友傳小孩照片給我，請我買小孩的東西，他就抓著我的頭髮拖行、暴打我」，當下她的臉、嘴巴都是血，臉也腫起來，整個過程從晚上十點多持續到天亮，持續拿著她的手機，包括發文章、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」

至於是否有向飯店求救，高嘉瑜哽咽說，「飯店的人並沒有...過程中他有請飯店拿冰敷袋、買藥，但飯店的人都沒有覺得有什麼奇怪的地方...我的手機又在他身上...我幾乎沒有辦法離開那裡。」

高嘉瑜接著說，林男打她之前，就把她包包裡所有東西都丟到走廊上，到處亂撒 ，「我撿東西的時候，飯店服務生有過來...但他就大聲喝斥，請服務生不能幫我撿東西，請服務生立刻離開...之後就開始暴力，我也不知道該怎麼做。」

高嘉瑜提到，之所以發現林男會偷拍，是因他常會說「我們剛講的話都有錄音」，且身上隨時都有錄音筆、也會隨時側錄，才知道原來他會在自己不知情狀況下拍很多照片、影片等等，「我才知道他有這樣的習慣，他也跟我說不只是我，所有跟他講話的人、政治人物等，他都有在錄音，並整理這些檔案，這才是我最害怕的地方。」

▼新北市長侯友宜受訪談到高嘉瑜指飯店錯失救援，呼籲各行各業見到暴力要能站出來勇於通報。（圖／記者吳康瑋攝）

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