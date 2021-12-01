林秉樞母喪見司法院長花籃　娘家法官親友的面子與他無關

▲林秉樞（中）今被移送新北地檢署複訊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴打成傷，「流彈」意外波及司法院！立委今質詢指出，林母日前舉辦告別式，現場有司法院長許宗力送的弔唁花籃，大法官黃昭元更到場致祭，可能讓外界誤會林男在司法界也吃得開，不過司法院調查確認，林母娘家一位親友是現任法官，依流程索取輓聯以表逝者哀榮，與林男本人毫無關連，而這位親友也不願對林男行為表示意見。

林男母親病逝，上月（10月）24日舉辦告別式，林男寫訊息廣邀親友出席，林男對高嘉瑜施暴的事件昨（11月30日）曝光後，先是被披露林男疑假冒國安局人員，透過立委范雲要到總統蔡英文的電子輓聯，接著又被揭露林母告別式會場有司法院長許宗力致贈的弔唁花籃，大法官黃昭元更現身致祭，立委今質疑被林男用來吹噓「我在司法界很吃得開」的形象，很不妥。

司法院調查確認，林母娘家有1位親友現任法官，具名依流程向司法院索取輓聯以表逝者哀榮，跟林秉樞本人一點關係也沒有，院長與大法官基於同事情誼，向過世者家屬表達哀悼，屬於「人情之常」，不料被林男施暴高嘉瑜事件牽連，受傳聞影響而變了調。

據悉，這位法官是林男的長輩，而林男還有一位同輩家人也是現任法官，但關係似乎疏遠，都不願評論林男對高嘉瑜的家暴行為，且林男口口聲聲愛母親，多年前卻逼母親下跪舉椅凌虐，言行根本不一，加上林男已是40多歲成年人，該為自己行為負責。