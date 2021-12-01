8小時馬拉松偵訊移送地檢署　林秉樞驚爆：私密片是高嘉瑜掌鏡

記者黃彥傑、陳雕文、林冠吟／新北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴，全身傷痕累累，事後鼓起勇氣前往驗傷提告，而林秉樞也在1日凌晨遭警方拘提到案，並在稍早偵訊後移送地檢署偵辦。在移送過程中，記者質問林男是否有偷拍，林男竟大喊「沒有偷拍」，還表示「是高嘉瑜傳很多照片給我」，後續更吐出驚人之語，指出那些私密影片「都是高嘉瑜掌鏡的」。

▲林秉樞家暴高嘉瑜，在移送過程中被媒體問到是否有偷拍，他竟喊「沒有偷拍」，更表示「都是高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）



立委高嘉瑜被爆出遭到男友林秉樞施暴，全身傷痕累累，雙眼更被痛毆種成熊貓眼，讓人看了相當不捨。事後，隱忍多日的高嘉瑜在11月30日鼓起勇氣驗傷報警，對林秉樞提告；檢警偵辦後認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁與強制等罪，由於林秉樞長期以飯店為家，讓檢調認為林男恐有逃亡之虞，向法院申請搜索票與拘票後，在12月1日晚間拿到，立即前往林秉樞所在的飯店逮人，同時查扣2支手機、硬碟及平板電腦等證物。

警方調查，高嘉瑜11月11日晚間10點左右2人親密進入飯店，但在10點26分林秉樞隨即情緒失控，怒將高嘉瑜的包包丟在地上，當時高蹲在飯店走廊撿拾個人物品，未料回房後就遭道林男動粗暴打，而林男事後還聲稱，過程中高嘉瑜也有還手。據了解，高嘉瑜遭到林男控制得很大一部分原因，就是因為林男手上握有高嘉瑜的私密不雅照。

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）



據悉，林男初步坦承打人及拍攝不雅照，但否認限制女方自由，聲稱有讓高嘉瑜到立法院簽到；針對高嘉瑜說「林讓她到立院簽到，到要隨時報備行蹤」一事，林秉樞則否認，而林秉樞被偵訊超過八個小時後，被依法移送地檢署。林男在移送地檢署的路程中，被記者問到「有沒有偷拍」，林男不但高喊「沒有偷拍」，更表示「是高嘉瑜傳很多照片給我」，事後還指出那些私密影片是2人在一起時，「高嘉瑜掌鏡拍的」，讓現場媒體記者大吃一驚。