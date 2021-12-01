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聽高嘉瑜記者會「講這句」　黃捷哭了：檢討被害者真是夠了

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，她今（1）日上午召開記者會出面還原狀況，現場更一度淚崩痛哭。高雄市議員黃捷PO文聲援表示，「識人不明，非常抱歉。」聽到記者會上嘉瑜說出這句話，實在眼淚忍不住，好心疼。

「識人不明，非常抱歉。」黃捷說，聽到記者會上嘉瑜說出這句話，實在眼淚忍不住，好心疼。親口描述這些被施虐的過程，被暴打、扯髮、勒脖、拖行、軟禁、偷錄、要脅、逼下跪，都令人難受。這些惡魔般的行為，真的只有人神共憤可以形容，也無法想像如果是自己碰到會是什麼樣子。

黃捷指，這次事件中，她認為最殘酷的是有人到現在還在質疑：「怎麼都當立委了還會被威脅？」、「連分辨壞人都不會，怎麼有能力當立委？」、「為什麼碰到爛人還不離開？」、「 一定是高嘉瑜嘴上不饒人，才會被打。」

▲▼立委高嘉瑜召開「拒絕偷臉數位性暴力 加速修法遏止科技犯罪 不要再有下一個受害者」記者會 高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

黃捷氣憤表示，嘉瑜沒有錯！檢討被害者的風氣真是夠了！為什麼是讓受害者反省自己「很蠢、很白痴」，不斷向社會道歉，而那個施暴、監控伴侶的惡徒卻至今毫無歉意，甚至不承認自己犯錯？這個社會對女性太不公平！即便她受到這麼大的傷害，卻選擇檢討受害者，怪她不好好保護自己，質疑是她不乖、她有錯在先，甚至質疑她搏版面。這些赤裸裸的厭女氛圍，只是顯露社會仍然性別不友善。

為什麼她第一時間會感到丟臉，不敢求助？黃捷說，正因為這些社會加諸在女性公眾人物身上的期待，才讓她更加徬徨，就連「覺得自己快死了」，都還是隱忍不說。她說她會選擇站出來，是因為她希望自己是這個事件的最後一個受害者。嘉瑜連在這種時候，都還是在為人著想，她希望保護更多人，所以得勇敢。

黃捷最後說，「謝謝嘉瑜的勇敢，我們會陪妳一起堅強，不讓妳孤單。懇切地希望所有在親密關係中受暴的人，都能因而被鼓舞，早日走出陰霾，也不要再有人受傷！」

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明 王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高嘉瑜遭家暴上午出面說明，一度淚崩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明 王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜上午出面召開記者會，先當時事發第一時間「我覺得非常丟臉」，但如果自己不能勇敢面對，其他受害者怎麼敢站出來？「平常我在媒體上...給大家的形象可能正面、陽光，總是喜歡帶給大家歡笑，像是唱歌、搞笑，我希望呈現給大家就是正面陽光的形象，身為公眾人物遇到這種事情，真的不知道該怎麼處裡，甚至我也沒有讓家人知道...」，說著便崩潰痛哭，一度說不出話來。

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