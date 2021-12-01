7旬翁膝下動脈阻塞腳趾壞死險截肢　下肢遠端動脈繞道術保腳掌

▲部立豐原醫院心臟血管外科主任張耀中說明自體靜脈右下肢繞道手術。（圖／部立豐原醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

73歲姜姓老翁右腳趾出現小傷口，近月遲未癒合，除持續疼痛，右腳掌皮膚還逐漸發黑，被長照機構送往衛福部豐原醫院，檢查發現5根右趾全出現壞死狀況，住院後又發現右下肢動脈阻塞嚴重、傷口重度感染，深可見骨，右側膝蓋以下部分可能需截肢；所幸經成功的右下肢遠端動脈繞道手術，再會同困難傷口團隊醫師照護，總算保全右腳掌，傷口也癒合良好，順利回到長照機構。

部豐醫院血管外科主任張耀中表示，姜翁的電腦斷層動脈血管攝影顯示右膝下動脈血管嚴重阻塞，且合併嚴重營養不良（血中白蛋白指數1.4，然而正常值為4），經跨團隊（醫、護、營養、復健）齊心照護，安排右下肢遠端動脈繞道手術；雖然足背動脈直徑不到0.1公分、相當細小，但憑其累積20多年的經驗，仍成功地完成自體靜脈右下肢繞道手術。

▲部立豐原醫院心臟血管外科主任張耀中探視病患。（圖／部立豐原醫院提供）

張耀中說，姜翁術後動脈血流灌注恢復良好，隔週後再施行右腳5趾局部截趾、清創手術，傷口癒合狀況持續進步；爾後陸續拔除住院時帶來的鼻胃管、導尿管，老人家終於可以恢復經口進食，且愉悅平安地出院。

豐原醫院院長賴慧貞說，跨團隊整合性照護是該院一大特色，姜翁經心臟血管外科、內分泌科、營養科、感染科、心臟科、整形外科、高壓氧、出院準備服務、社工室等跨專業跨團隊的照護，終能順利出院；雖然全民健康保險已開辦26年，但社會弱勢族群的醫療照護仍需國人多加關心，該院在上述病人照護過程中所投注的人力、關懐，也是「公醫精神」的展現。